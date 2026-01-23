Bijela kuća se 'obrukala' s novom objavom o Grenlandu: Otkud tamo pingvini?

Pingvin u ruci nosi američku zastavu, a u daljini se može vidjeti i zastava Grenlanda.

Bijela kuća je na društvenim mrežama objavila fotografiju sa statusom 'Prigrli pingvina'. Naime, na AI generiranoj fotografiji prikazan je Donald Trump kako šeće po snijegu s pingvinom.

Detaljnije objašnjenje značenja fotografije iz Bijele kuće nisu ponudili, no mnogi su u komentarima na društvenim mrežama ukazali na neznanje dužnosnika Bijele kuće.

Fotografija je očito trebala prikazati Trumpa i pingvina kako šetaju Grenlandom, no mnogi su zamijetili da je nemoguće da se pingvin nađe na Grenlandu.

Pingvini obitavaju isključivo u južnog hemisferi. Iako je prekriven ledom i snijegom, pingvini na Grenlandu ne postoje. Pingvini obitavaju na Antarktici, u Južnoj Africi, Južnoj Americi, Australiji, i Novom Zelandu.