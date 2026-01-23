Bijela kuća se 'obrukala' s novom objavom o Grenlandu: Otkud tamo pingvini?

Iako je javno rekao da neće koristiti vojnu silu kako bi prisvojio Grenland, američki predsjednik Donald Trump ne odustaje od tog arktičkog otoka
Bijela kuća je na društvenim mrežama objavila fotografiju sa statusom 'Prigrli pingvina'. Naime, na AI generiranoj fotografiji prikazan je Donald Trump kako šeće po snijegu s pingvinom.
Pingvin u ruci nosi američku zastavu, a u daljini se može vidjeti i zastava Grenlanda.
Detaljnije objašnjenje značenja fotografije iz Bijele kuće nisu ponudili, no mnogi su u komentarima na društvenim mrežama ukazali na neznanje dužnosnika Bijele kuće.
Fotografija je očito trebala prikazati Trumpa i pingvina kako šetaju Grenlandom, no mnogi su zamijetili da je nemoguće da se pingvin nađe na Grenlandu.
Pingvini obitavaju isključivo u južnog hemisferi. Iako je prekriven ledom i snijegom, pingvini na Grenlandu ne postoje. Pingvini obitavaju na Antarktici, u Južnoj Africi, Južnoj Americi, Australiji, i Novom Zelandu.