BiH ostaje bez 100 milijuna eura iz EU? Dodikovi ministri opet bojkotirali glasanje

Jedina točna izvanredne sjednice bilo je usvajanje popisa reformi, ključan uvjet da bi BiH mogla koristiti sredstva iz fonda Europske unije za zapadni Balkan, tzv. Plan rasta.

Glasovanje su blokirali ministri iz SNSD-a, a osam hrvatskih i bošnjačkih ministara, uključujući predsjedavjuću vijeća Borjanu Krišto podržali su taj dokument čije prihvaćanje traži Europska komisija.