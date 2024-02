Biden: Trumpove izjave o NATO-u su idiotske

Trump je u subotu ustvrdio da će "poticati" Rusiju da napadne savezničke zemlje ne plate li svoj dio obveza, a njegove su izjave u Europi izazvale zgražanje.

"To je idiotski, to je nedostojno, to je opasno, to je antiamerički", rekao je američki predsjednik u govoru u Bijeloj kući. "Najgore je od svega što on to i misli. Još nikad u našoj povijesti jedan predsjednik nije pao ničice pred ruskim diktatorom", dodao je Biden.

"Kada Amerika da svoju riječ, to nešto znači. Kada se u nečemu angažiramo, mi se toga i držimo, a NATO je sveti angažman. Donald Trump ga doživljava kao teret. On misli da je (NATO) reketaški sustav. On ne razumije da se NATO naslanja na temeljna načela slobode, sigurnosti i suvereniteta", nastavio je.