Bidenov prvi intervju nakon odlaska iz Bijele kuće: 'Europa više ne zna može li vjerovati SAD-u'

U intervjuu za Today na BBC Radio 4, koji je obuhvatio niz osjetljivih tema - od njegovog povlačenja iz predsjedničke utrke 2024. godine, preko odnosa sa saveznicima, do situacije u Ukrajini - Biden je govorio bez zadrške. Na pitanje je li trebao ranije odustati od kandidature, s obzirom na loš nastup u debatama koji je potaknuo sumnje u njegovu sposobnost, rekao je: 'Ne mislim da bi to napravilo razliku. Odluku smo donijeli kada smo imali dobrog kandidata. Sve se odvijalo vrlo brzo, bilo je teško povući se. Bila je to teška, ali ispravna odluka.'

Biden se posebno osvrnuo na smjer u kojem Trump vodi vanjsku politiku SAD-a, nazvavši ga opasnim i iracionalnim. Kritizirao je Trumpove prijedloge o vraćanju Panamskog kanala, kupnji Grenlanda i uključivanju Kanade kao 51. američke savezne države. 'Što se, dovraga, događa? Koji predsjednik tako govori? To nije Amerika. Amerika je za slobodu, demokraciju i prilike - ne za prisvajanje teritorija', izjavio je.