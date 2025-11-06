Direktor 'Velikog kola' iz Novog Sada nakon terora: Vratit ćemo se u Split

Direktor Udruženja „Veliko kolo” iz Novog Sada, Milan Veselinović, rekao je za N1 da ih je u Splitu dočekala dobra atmosfera sve do trenutka kada je pred početak programa skupina huligana blokirala ulaz i prisilila organizatore da otkažu nastup
Kaže da su ih takve scene iznenadile jer tijekom turneje, pa ni u Splitu do tog dana, nisu imali nikakvih problema, prenosi N1.
„Dovezao sam devet naših članova u prostor gdje je trebao biti nastup. Dok sam parkirao auto, dobio sam poruku da se manifestacija otkazuje. Rekli su mi da ne ulazim i tada sam ispred ulaza vidio veliki broj huligana. Nisam znao što je s plesačima i bilo me strah za njih”, ispričao je. Pozvao je policiju i zatražio dodatnu zaštitu jer je, kaže, masa izgledala organizirano i agresivno.
Policija ih je zatim, nakon intervencije, prebacila u smještaj. „Svi su bili jako uplašeni. Bilo je dobacivanja, prijetnji i legitimnog straha jer ih je bilo 70 ili više. Ali važno je da nitko nije ozlijeđen.”
Zadovoljan je što su institucije reagirale i što je devet osoba privedeno. „Bilo kakvo nasilje treba sasijeći u korijenu. Ne mislim pritom samo na Hrvatsku nego bilo gdje u svijetu”, rekao je.
Ističe da su u Hrvatskoj nastupali godinama bez incidenata. „I ja svake godine ljetujem u Dalmaciji i nikada nisam imao loše iskustvo.”
Unatoč svemu, poručuje da se žele vratiti u Split. „Razgovarao sam s plesačima i svi su rekli da bi opet došli. Smatraju da ovo ne treba ostaviti pečat na sve ljude. Manji broj bučnih može pokvariti sliku, ali to ne znači da su svi takvi.”