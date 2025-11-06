Direktor 'Velikog kola' iz Novog Sada nakon terora: Vratit ćemo se u Split

Kaže da su ih takve scene iznenadile jer tijekom turneje, pa ni u Splitu do tog dana, nisu imali nikakvih problema, prenosi N1.

„Dovezao sam devet naših članova u prostor gdje je trebao biti nastup. Dok sam parkirao auto, dobio sam poruku da se manifestacija otkazuje. Rekli su mi da ne ulazim i tada sam ispred ulaza vidio veliki broj huligana. Nisam znao što je s plesačima i bilo me strah za njih”, ispričao je. Pozvao je policiju i zatražio dodatnu zaštitu jer je, kaže, masa izgledala organizirano i agresivno.

Policija ih je zatim, nakon intervencije, prebacila u smještaj. „Svi su bili jako uplašeni. Bilo je dobacivanja, prijetnji i legitimnog straha jer ih je bilo 70 ili više. Ali važno je da nitko nije ozlijeđen.”