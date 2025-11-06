Zbog incidenta u Splitu uhićen je i mladi HDZ-ovac - 'perspektivno novo lice stranke'

Nakon incidenta u prostorijama Gradskog kotara Blatine-Škrape, u kojem je skupina muškaraca vrijeđala i tjerala prisutne Srbe, policija je do četvrtka privela ukupno devet osoba. Ono što je odmah privuklo pozornost jest podatak da je među uhićenima i 39-godišnji Jakov Ćaleta, donedavno predstavljen kao „perspektivno lice“ HDZ-a u tom kvartu
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić već je prije dva dana najavio da se „provode dokazne radnje i izvidi“ te da će uslijediti privođenja, a danas je Policijska uprava splitsko-dalmatinska službeno potvrdila:
„Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad devet osoba za koje je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su ostvarili obilježja kaznenih djela Nasilničkog ponašanja i Povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti.“
Tri osobe, rođene 1971., 1966. i 1995., privedene su u srijedu, a preostalih šest, među njima i Ćaleta, tijekom četvrtka, piše Slobodna Dalmacija. Svima se stavlja na teret nasilje motivirano mržnjom. Za to kazneno djelo zaprijećena je kazna od pet mjeseci do pet godina zatvora, a uz to im se, zbog povrede nacionalnog identiteta i prava izražavanja, može izreći još do godinu dana zatvora.
Ćaleta je prije manje od mjesec dana izabran za predsjednika lokalne organizacije HDZ-a. Predstavljen je kao inženjer građevinarstva s petnaest godina iskustva, a u tadašnjim istupima najavljivao je „jačanje komunikacije s građanima i uspostavu digitalnih kanala za prijave problema“. Njegov izbor bio je shvaćen kao pokušaj HDZ-a da povrati pozicije u tradicionalno lijevo orijentiranom kotaru.
Trojici ranije privedenih osoba sutkinja istrage odredila je istražni zatvor zbog opasnosti utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela. Vrlo je izgledno da će isto biti odlučeno i za Ćaletu i ostale privedene.
Kriminalističko istraživanje, kako navode iz policije, i dalje traje.