Zbog incidenta u Splitu uhićen je i mladi HDZ-ovac - 'perspektivno novo lice stranke'

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić već je prije dva dana najavio da se „provode dokazne radnje i izvidi“ te da će uslijediti privođenja, a danas je Policijska uprava splitsko-dalmatinska službeno potvrdila:

„Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad devet osoba za koje je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su ostvarili obilježja kaznenih djela Nasilničkog ponašanja i Povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti.“

Tri osobe, rođene 1971., 1966. i 1995., privedene su u srijedu, a preostalih šest, među njima i Ćaleta, tijekom četvrtka, piše Slobodna Dalmacija. Svima se stavlja na teret nasilje motivirano mržnjom. Za to kazneno djelo zaprijećena je kazna od pet mjeseci do pet godina zatvora, a uz to im se, zbog povrede nacionalnog identiteta i prava izražavanja, može izreći još do godinu dana zatvora.