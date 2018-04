Culej prozvao Beusa da je radio za Udbu pod kodnim imenom Odisej

Iako je saborski zastupnik Glasa Goran Beus Richembergh nekoliko puta demantirao podatak da je bio djelatnik Udbe pod kodnim imenom Odisej, saborski zastupnik HDZ-a Stevo Culej u petak je na konferenciji za novinare ponovno tvrdio da je on radio za Udbu. Culeja je na to potaknuo nedavni oštri Beusov napad na Katoličku crkvu, za koju je ustvrdio kako igra 'beskrupuloznu, destruktivnu, štetočinsku, pa i prema svome narodu izdajničku ulogu'

'Tko je taj čovjek? On svaki trenutak koristi za uvrede braniteljima, Hrvatskoj i Crkvi. On je relikt prošlosti i javno potiče na nasilje. On je u bivšoj Jugoslaviji vrijedno radio za Udbu', rekao je Culej.