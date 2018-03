Culej: Onaj kome je dovoljna Božja pamet nije potrebna nikakva izjava

Među onima koji će glasati protiv Istanbulske konvencije, iako je Vlada podržava, je i HDZ-ov zastupnik Stevo Culej. No, zbog službenih obveza Culej ipak neće biti na sutrašnjem prosvjedu

Mišljenje mu nije promijenila ni interpretativna izjava. 'Onaj kome je dovoljna Božja pamet nije potrebna nikakva interpelacija', poručuje Culej, očito misleći na interpretativnu izjavu.

'Ja sam ono što sam stekao naučio kod kuće i od hrvatske katoličke vjere. Kao i svakog poštenog Hrvata i Hrvaticu smeta me onaj koji će provoditi nadzor, davati sankcije i na koji će to način biti upereno protiv Hrvatske, a to je prepoznato u njihovom dosadašnjem radu. Nevladine udruge cijelo su vrijeme hrvatska peta kolona, koja djeluje protiv hrvatskog naroda. Njihovo djelovanje nikad nije bilo zaštita hrvatskih žena i inih drugih. Sjetimo se samo slučaja Lalovac, jesu li se tada oglasile te uvažene nevladine udruge? ', kazao je Culej.