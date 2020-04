Ministar zdravstva Vili Beroš govorio je o eventualnom popuštanju mjera, ali i najnovijim informacijama oko domova za starije u Splitu, Koprivnici, Dubrovniku i Pločama

'Kolega Capak me zvao i obavijesito o zbivanjima u Dubrovniku, odnosno u Pločama, sumnjama na potencijalne pozitivne bolesnike. Najvažnije je da epidemiolozi brzo naprave posao, naprave izvid, kontaktiraju kontakte i brzo odrede epidemiloške mjere. To se dosad pokazalo pozitivnim.

Da, virus je ranije već ušao u naš zdravstveni sustav, sada i u domove, no to je bilo očekivano. Nismo bez razloga prije nekoliko dana govorili da ulazimo u najkritičnije razdoblje. Bilo je za očekivati da će ući u sustav, no radima i dalje sve da na neki način spriječimo širenje virusa. Stvari ne smijemo prepustiti slučaju. Promptno postupanje i razmišljanje o mogućoj prisutnosti pozitivnih bolesnika sad je važno", rekao je Beroš.