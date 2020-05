​Z​dravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva jutros je krenula u Split kako bi utvrdila tko je pogriješio u zamjeni identiteta pacijentica iz dvaju domova za starije, koje su se liječile u KBC-u Split, zbog čega je u ponedjeljak navečer ostavku dao ravnatelj KBC-a Julije Meštrović.

To je Hini potvrdio ministar Vili Beroš, koji​ je kazao kako će inspekcija analizirati medicinske zapise i povijesti bolesti. Rekao je kako mu se ravnatelj Meštrović obratio sa zahtjevom za razrješenje, no o tome ne odlučuje on već Upravno vijeće KBC- a Split.

​"Vjerujem da će Upravno vijeće KBC- a pričekati nalaz unutarnjeg nadzora i nalaz zdravstvene inspekcije, nakon toga​ pogledati sve utvrđene okolnosti, te sagledati je li se radilo o nečijoj pogrešci, previdu, nemaru ili se pak radilo o propustu u organizaciji rada. Ovisno o nalazu ćemo odlučiti o razrješenju ravnatelja KBC-a", rekao je Beroš dodavši da Meštrović nije podnio neopozivu ostavku već samo zahtjev za razrješenjem.