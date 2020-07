Beroš o dugu prema veledrogerijama: Vjerujem da do nestašice neće doći, no apetiti veledrogerija su veliki

Vili Beroš, bivši i vjerojatno budući ministar zdravstva, u Dnevniku N1 govorio je o dugovima zdravstva prema veledrogerijama, tome hoće li se kandidirati za gradonačelnika Zagreba, kao i tome što misli o cjepivu protiv koronavirusa.

"Trebamo mjeriti ishode liječenja, kako bi znali je li lijek učinkovit i trebamo li ga, te je li njegova cijena opravdana. Niz mjera trebamo poduzeti da bi situaciju stavili pod kontrolu, brojni su nam elementi na raspolaganju i mi ćemo ih iskoristiti", kazao je Beroš.

S Ministarstvom financija planiraju pronaći rješenje za ovu problematiku, ali i sustavno rješenje za budućnost.

"Mi ćemo napraviti sve da do nedostatka lijekova ne dođe i vjerujem da do nestašice neće doći. Apetiti veledrogerija su veliki, no o tome ćemo u srijedu razgovarati i vjerujem da ćemo naći rješenje", rekao je Beroš.

Naglasio je kako je potrebna reforma zdravstvenog sustava. Što se tiče planova za novi mandat nije ih izdvajao, samo se složio da oni uključuju i smanjenje lista čekanja, te bolnicu u Blatu.

"U našem će najužem fokusu biti pacijent. Bolnica Blato ide svojim tijekom, studija izvedivosti će nam pokazati je li Blato najpogodnija lokacija, ali ona će biti gotova za 8-9 mjeseci", kazao je.

Cjepivo za koronavirus

Rekao je kako je vijest da se razvijaju cjepiva protiv koronavirusa dobra, no da je pitanje kolika će biti imunost.

"To je dobra vijest, ali pitanje je koliko će imunost biti dugotrajna. Treba cjepivo biti i neškodljivo i imati imunost, a da bi se to dogodilo, treba proći puno ispitivanja i dug je put pred nama. Sada je još prerano reći da je to to.