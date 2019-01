Bernardić: Vladajući se naslikavaju, a stari, siromašni i gladni Srbi žive bez struje u RH

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić čestitao je u nedjelju Božić svim pravoslavnim vjernicima u Hrvatskoj, ali i vladajućima zamjerio da se 'naslikavaju' dok u zabačenim dijelovima naše zemlje srpsko stanovništvo živi bez struje, starci su tamo sami, gladni, siromašni, što je u 21. stoljeću "nedopustivo"

"To je u 21. stoljeću nedopustivo. SDP je uvijek bio stranka koja je rušila predrasude u našem društvu i uklanjala barijere između ljudi bez obzira jesi li Hrvat ili Srbin, muškarac ili žena, gay ili straight, musliman, katolik ili pravoslavac. Za nas je jedino bitno da si čovjek", poručio je.

Naglasio je kako je to Hrvatska kakvoj želi pripadati.

"I upravo zato je danas važno poslati snažnu poruku kako upravo u zabačenim dijelovima Hrvatske, tamo gdje većinom živi srpsko stanovništvo, još uvijek postoje dijelovi gdje nema struje, postoje starci koji su gladni, siromašni, sami i žive bez struje, dok se vladajući ovdje naslikavaju. To je nešto što je u 21. stoljeću nedopustivo", istaknuo je Bernardić.

Posao s izraelskim F-16 je velika međunarodna blamaža RH, netko mora preuzeti odgovornost

Novinare je zanimalo kako tumači da je američka vlada poslala Hrvatskoj dokument kojim upozoravaju da neće servisirati borbene zrakoplove F-16 ako ih Hrvatska kupi od Izraela.

"To je jedna velika međunarodna blamaža Republike Hrvatske i netko za to treba biti odgovoran i preuzeti odgovornost. Meni je potpuno svejedno hoće li preuzeti odgovornost Plenković ili Krstičević, ali netko u ovoj zemlji mora početi odgovarati za takve stvari. Nedopustivo je da imamo jednu aferu, drugu, treću i nikome ništa. Što se toga tiče, jasno je da su u ovom trenutku, ako je to istina, lagali, a znate onu narodnu: 'Tko laže, taj...', sve znate", kazao je.