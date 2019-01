Radin: Razlike treba uvažavati, po mogućnosti i voljeti

Razlike treba uvažavati, a po mogućnosti i voljeti, ako tako razmišljamo bit ćemo na dobrom putu, naglasio je u nedjelju potpredsjednik Hrvatskog sabora Furio Radin na domjenku Srpskog narodnog vijeća u povodu pravoslavnom Božića, pozivajući sve, i vjernike i one koji to nisu, da se okrenu budućnosti i grade zajednički život u miru i uvažavanju svih različitosti

Radin je u ime predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i svih zastupnika čestitao Božić pravoslavnim vjernicima, ističući da božićne čestitke srpskog naroda ukazuju na važnost ljubavi, mira i nade, kao i zajedništva.

U to je ime pozvao sve ljude, vjernike i one koji to nisu, da se okrenu prema budućnosti, da grade zajednički život u miru i uzajamnom poštovanju, uvažavanju svih različitosti kojih svaka osoba, zajednica ili narod imaju u sebi.