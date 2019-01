Plenković: Podrškom Vladi i parlamentarnoj većini manjine su istinski akteri političke i društvene scene

Podrška koju pripadnici srpske nacionalne manjine daju saborskoj većini i Vladi nije mala stvar s obzirom na bremenitu povijest hrvatsko-srpskih odnosa u 20. stoljeću, rekao je premijer Andrej Plenković u nedjelju na domjenku Srpskog narodnog vijeća (SNV) u povodu pravoslavnog Božića, naglasivši kako su kroz tu podršku oni istinski akteri političke i društvene scene te sudjeluju u uređivanju svih pitanja koja se odnose na prava manjina

"To nije mala stvar jer svi dobro znamo da je povijest hrvatsko-srpskih odnosa u 20. stoljeću bila bremenita i da nije bila jednostavna”, rekao je.

Drži da pripadnici manjina trebaju podržavati parlamentarnu većinu i biti njezin dio jer, ističe, samo tako postaju istinski akteri na političkoj i društvenoj sceni i samo tako mogu pomoći Vladi i parlamentarnoj većini da još bolje uređuje zakonska, materijalna, financijska i institucionalna pitanja koja se odnose na prava manjina.



"U to iskreno vjerujem i smatram da je to put kojim ćemo nastaviti. Smatram da je to put koji može omogućiti Srbima u Hrvatskoj kvalitetan položaj, realizaciju njihovih prava i njihovo mjesto u našem društvu, koje zajednički trebamo graditi kao društvo i državu u kojoj se međusobno gradi povjerenje, u kojoj se poštuju građanska prava, u kojoj se uvažavaju manjinske posebnosti i identitet koji društvo čine bogatijim”, rekao je.

Blagdan Božića, Kristivog rođenja, dodao je na kraju svoga govora, treba biti temelj razumijevanja i uzajamnog poštovanja svih kršćanskih vjernika u Hrvatskoj.

"Jer, ono što je zajedničko svima nama je vjera i nada u bolje i pravednije sutra za naše obitelji, bližnje i cjelokupno hrvatsko drušrtvo. Stoga neka ovaj Božić svim kršćanskim vjernicima bude poticaj za dijalog i suradnju i izgradnju društva tolerancije i povjerenja”, poručio je Plenković čestitavši u ime Vlade i svoje sobno ime svim pravoslavnim vjernicima sretan i blagoslovljen Božić uz pozdrav” Mir Božji, Hristos se rodi!”