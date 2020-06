Bernardić u Labinu: Naš zadatak je dodatno decentralizirati Hrvatsku

Predsjednik SDP-a i lider Restart koalicije Davor Bernardić u srijedu je u Labinu rekao da je zadatak te koalicije dodatno decentralizirati Hrvatsku i omogućiti Istri, koja je poznata po svojoj toleranciji i uključivosti i kao jedna od najrazvijenijih županija, da se još brže razvija

Samo investicije mogu promijeniti strukturu ekonomije

Dodao je kako će upravo iz tog razloga jedna od prvih mjera biti nula posto poreza na dohodak za plaće manje od pet tisuća kuna kako bi radnicima u Hrvatskoj omogućili u startu veću plaću od 300 kuna.

Osim toga, donijeli bi i zakon o skraćenom radnom vremenu koji ima uporište u europskom fondu Sure, a koji omogućuje poslodavcima koji, zbog ove krize, imaju smanjeni opseg posla, da isto plate radnike i da zadrže sva radna mjesta, a da im razliku do pune plaće kompenzira ovaj europski program.

'Istra je imala puno investicija, posebice za vrijeme SDP-ovih vlada, a jedna od prvih mjera bilo je smanjenje PDV-a u ugostiteljstvu i turizmu. To ćemo ponovno napraviti jer nam je cilj da PDV u ugostiteljstvu i turizmu bude deset posto kako bi naš turizam bio konkurentan mediteranskim zemljama poput Španjolske i Italije', naglasio je Bernardić.

Dodao je kako je osnovni problem u zadnje četiri godine bio taj što je ova Vlada uvela porez na investicije odnosno na reinvestiranu dobit koji će, kako je rekao, Restart koalicija ponovno ukinuti jer želi da se investira u Hrvatsku 'jer samo investicije mogu promijeniti strukturu naše ekonomije'.

Stožer je politički, članovi se ne stignu baviti koronavirusom

Na pitanje smatra li da je vjerojatna odluka Nacionalnog stožera Civile zaštite o novom režimu na hrvatskim granicama s BiH, Srbijom i Crnom Gorom zakašnjela, lider Restart koalicije ustvrdio je kako je sasvim sigurno zakašnjela što je, smatra on, 'vidljivo po eskalaciji korona krize'.

'Očito da je stožer zapravo 'politički stožer' jer su ključne osobe nositelji HDZ-ovih izbornih lista. To nije dobro, budući da su oni u izborima i vjerojatno se ne stignu baviti koronavirusom, zbog čega se on proširio. U Hrvatskoj ima sasvim dovoljno stručnjaka, kvalitetnih i educiranih koji bi mogli preuzeti njihovu ulogu', poručio je Bernradić ponovivši kako bi pravila u Hrvatskoj trebala vrijediti jednako za sve.

'Premijer Andrej Plenković bi trebao biti u samoizolaciji, No, očito da jedna pravila vrijede za građane a druga za predsjednika Vlade i članove HDZ-a. To je nepravda koju građani vide i osjećaju', rekao je predsjednik SDP-a.

Komentirajući situaciju s pulskim Uljanikom, Bernardić je naveo kako Restart koalicija ima jasan plan kako brodogradnju, kao stoljetnu hrvatsku industriju, zadržati u Hrvatskoj.

HDZ-ova vlada uništila je sve simbole hrvatske industrije

'Naš je zadatak spasiti brodogradnju, onako kako smo znali sanirati brodogradilišta u mandatu od 2011. do 2015. i od 2000. do 2003. On što se dogodilo Uljaniku je naprosto katastrofalno i za to je 'najzaslužnija' HDZ-ova Vlada Andreja Plenkovića koja je uništila sve simbole hrvatske industrije. To je skandalozno i to pokazuje njihov odnos prema nacionalnim interesima', ocijenio je Bernardić.

Ako su spremni hrvatsku naftu dopremati u Budimpeštu te isporučivati je Mađarima, a ne štititi hrvatske interese, onda im nije bio nikakav problem zatvoriti tvornice koje su godinama egzistirale, zaključio je.

Rekao je da nije detaljno upoznat sa situacijom u Tvornici duhana Rovinj gdje bi petstoinjak radnika moglo ostati bez posla.

'Ne znam detalje, no naš zadatak će biti da kroz Ministarstvo gospodarstva sjednemo s ljudima iz TDR-a i sa svim zainteresiranim stranama i pronađemo najbolje rješenje za spas radnih mjesta i nastavak proizvodnje', poručio je Bernradić.

Restart koalicija večeras će u Fažani imati svoj predizborni skup.