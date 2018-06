Bernardić: Imam dovoljno znanja, hrabrosti i odgovornosti da budem premijer

Gostujući u Novom danu televizije N1, predsjednik SDP-a Davor Bernardić govorio je u četvrtak o svojim sposobnostima da postane hrvatski premijer, a tijekom razgovora osvrnuo se na čitav niz političkih aktualnosti

'Ovako do sada nismo vidjeli ni plan restrukturiranja ni formiranje Stalnog vjerovničkog vijeća i pokušava se sada kroz jedan proces isforsirati i zadovoljiti forma. Bit će posljedica za hrvatske proizvođače i to nas zabrinjava. Ako ovo prođe, pravi problemi tek počinju. Sada se pokazuje koja je bila stvarna namjera pri uvođenju lex Agrokora. Vidimo da su vlasništvo preuzele strane banke, strani fondovi, strani investitori, da se voda, šume, koncesije predaju strancima. Zabrinjavajuće je što se opet pokušava kršiti zakon. Nije formirano stalno vijeće i Plenkovićev povjerenik Peruško svjesno krši zakon. Ovaj proces je najveća korupcijska afera u povijesti Hrvatske', mišljenja je Bernardić.

'Evidentno je da je Ivica Todorić aktivirao zakon koji je za njega pisao Andrej Plenković. Plenkovićev glavni savjetnik za medije se pohvalio kako je upravo on bio uz Todorića kad je aktivirao zakon. Te optužbe su smiješne. Vrlo je jasno što se u ovom slučaju konkretno dogodilo', pojasnio je predsjednik SDP-a.

'Hrvatski poljoprivrednici ne mogu biti konkurentni s europskima dokle ih se reketari, ucjenjuje. To mnogima smeta, a nećemo dopustiti da uvozni lobiji, strani trgovački lanci reketare naše poljoprivrednike. Protiv toga smo se pobunili. Ponudili smo rješenje da se kroz izmjene postojećeg zakonodavstva omogući svjež novac i mehanizam za očuvanje radnih mjesta. I da zakon bude jednak za sve', izjavio je Bernardić, osvrnuvši se potom i na optužbe premijera Andreja Plenkovića koji je šefa najjače oporbene stranke jednom prilikom optužio kako je odvjetnik Ivice Todorića .

Bernardić se osvrnuo i na Vladine najave o manjem PDV -u. 'Vlada cijelo vrijeme nešto najavljuje, a do sada nismo vidjeli ništa konkretno. Svako porezno rasterećenje mora ići u plaće radnika. Ne smije se dogoditi da, ako smanji porez, to ode na dodatni profit, a ne u plaće', kazao je, dodajući kako se standard građana može podići isključivo povećanjem plaća ili smanjivanjem cijena.

Upitan pak što očekuje u Agrokoru u idućih godinu dana, Bernardić je kazao kako očekuje probleme. 'To je velik šok za hrvatsko gospodarstvo. Nisu svi vjerovnici tretirani isto i u međuvremenu je preko dvije tisuće ljudi ostalo bez posla. Moja teta Marija iz dućana u mom kvartu radi za nešto malo manje od 3000 kuna. Zato SDP traži da minimalna plaća ne može biti manja od 4000 kuna. Moramo zaštititi ljude koji rade za tu crkavicu s kojom ne mogu preživjeti', ocjenjuje SDP-ovac.

'Oni koji su pisali zakon kasnije su se na tome obogatili. To je priznao sam Plenković, smijenio je Martinu Dalić , pozvao savjetnike da vrate novac. S pravom se postavlja pitanje postoji li politički utjecaj na DORH, zašto je smijenjen Dinko Cvitan ', zapitao se prvi čovjek SDP-a.

Također, Bernardić se osvrnuo na cijene goriva te popratne prosvjede. Pritom je napomenuo kako bi SDP, da je na mjestu Vlade, već reagirao na cijene goriva te kako građane ne treba kažnjavati jer izražavaju svoje nezadovoljstvo.

Komentirao je i sukob predsjednice Kolinde Grabar Kitarović i Vlade, prvenstveno oko demografije.

'Žao mi je što se uopće dogodio sukob, umjesto rasprave. Kao i po pitanju blokiranih, SDP je jedini dao plan za mlade. Predsjednica je ugradila dobar dio prijedloga koje je prošle godine predložio SDP, a od Vlade još nisam vidio nijednu demografsku mjeru', smatra Bernardić.

Na upit kako komentira referendumske inicijative, socijaldemokratski čelnik je naglasio kako je nužno 'zaštititi Ustavom zajamčena prava nacionalnih manjina', podsjetivši kako je SDP predložio izmjene Ustava da se pobliže odredi što se može pitati na referendumu.

Bernardić kao tema udara

'Imamo jednu inicijativu, organizatore, a u pozadini svega je udar na prava nacionalnih i seksualnih manjina. To je cijela suština. Nažalost, inicijativi su se pridružili mnogi: zamjenik predsjednika HDZ-a, predsjednica, Sinčić, što nije čudno jer nisu podržali ni Istanbulsku konvenciju, Most se odavno deklarirao... Jasno je da je čitav taj skup ljudi desnica i tome se moramo suprotstaviti. Pokušavaju derogirati civilizacijske dosege do kojih je došla Hrvatska', Bernardićeva je ocjena.

Upitan za analizu pada rejtinga stranke te suprotstavlja li se SDP dovoljno tome, Bernardić je izjavio kako se 'u javnom prostoru stalno pokušava stvoriti dojam kaosa u SDP-u'.