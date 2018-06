Vječno poslušan Bernardiću i nepoznat javnosti: Upoznajte favorita za novog šefa zagrebačkog SDP-a

Sudski vještak za informatiku i bivši zaposlenik Apisa Denis Hrestak vrlo lako mogao bi za vikend postati novi šef zagrebačkog SDP-a. Ima podršku gotovo svih Bernardićevih ljudi, navodno i samog Bernardića, no to je sve što se zna o ovom tajanstvenom zagrebačkom SDP-ovcu

U kuloarima nazvan Bernardićevim čovjekom, i sam se za izbore okružio njegovim ljudima, pa i kumom šefa stranke. Većina tih ljudi izabrana je u Gradski odbor, no dok su neki od njih, poput bivšeg šefa Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom Mladena Pejnovića ili bivše zamjenice ministra branitelja Vesne Nađ, poznati široj javnosti, o samom Hrestaku ne zna se gotovo ništa.

Prije Apisa radio je više od deset godina kao IT specijalist u Zagrebačkoj banci.

Hrestak trenutno radi kao sudski vještak za informatiku, no prije toga bio je član Uprave Apisa . Iz tog vremena seže i jedno od njegovih rijetkih spominjanja u medijima. Naime, iako je imao plaću višu od 17 tisuća kuna, Hrestak je s dvojicom kolega odlazeći iz Apisa zatražio i isplaćivanje stimulativne nagrade u iznosu od 1,27 milijuna kuna bruto za četiri godine provedene u toj tvrtki koja je u vlasništvu države i Grada Zagreba. Sve to uz otpremninu od 240 tisuća kuna.

Javnost ga nešto bolje nije mogla upoznati ni u kampanji s obzirom na to da je redovito odbijao sučeljavanja, tvrdeći da će je voditi unutar stranke.

To nam priznaje i sam Hrestak . 'Informatički sam entuzijast i volim popravljati stvari', kaže kratko za tportal. Što se tiče sporta, njime se ne bavi u slobodno vrijeme. 'Uglavnom sjedim i već 20 godina planiram se baviti sportom', kaže kroz smijeh.

Iako se uglavnom bavi informatikom, s obzirom da je elektrotehničke struke, sklon je i popravljanju i sastavljanju stvari. 'On je kao 'sam svoj majstor'. Zna popravljati i sastavljati namještaj. Ako dođe nekamo i vidi da je nered, sve želi popraviti', kaže nam taj njemu blizak SDP-ovac.

Oni koji ga znaju i bliski su mu kažu da je vrijedan i da svakome želi pomoći, pa tako i u stranci. 'Uvijek je sebe stavljao u drugi plan kako bi pomogao drugima. No u stranačkoj hijerarhiji prošao je sve, od običnog člana do predsjednika mjesnog ogranka. Kao vijećnik u gradskoj četvrti istaknuo se u komunikaciji s građanima i uvijek je bio dostupan svojim susjedima na Srednjacima', kaže nam jedan od njegovih bliskih stranačkih suradnika.

Međutim kritike nisu stale. 'On je prazan, fasciniran autoritetima i poslušan, toliko da i za Bernardića smatra da nema grešaka', kaže nam jedan od njegovih stranačkih kritičara. Iako je Hrestak u kampanji odbacivao tvrdnje da je Bernardićev čovjek, činjenica je da su mu u timu uglavnom bili njegovi ljudi.

No dok ga njemu bliski ljudi hvale, ima i onih koji šalju kritike. Hrestak se tako, primjerice, upravo u kampanji našao pod kritikama svojih protukandidata. Optuživali su ga kako je zloupotrijebio stranačku bazu podataka i da je ciljano slao uplatnice za članarinu sebi lojalnima, dok drugima uplatnice nisu došle (op.a. uvjet za glasanje na izborima bile su plaćene članarine). Protukandidati su u njega upirali prstom kada su članovima počeli stizati anketni SMS-ovi pod potpisom 24sata. No sve je te optužbe Hrestak odbacio.

Kako je kazao u kampanji, cilj mu je vratiti SDP na vlast u Zagrebu, no neki od njegovih kritičara spočitavaju mu i 'vezu' s Bandićem jer je, kako nam kažu zagrebački SDP-ovci, znao govoriti da mu je zagrebački gradonačelnik simpatičan, a uz to mu je supruga zaposlena u gradskoj upravi. Sam Hrestak u kampanji je ipak bio kritičan prema Bandiću.

'Vjerujem da je period vladavine Milana Bandića došao kraju, potezi u ovom zadnjem mandatu dodatno su galvanizirali biračko tijelo i velike su šanse da će idući gradonačelnik biti iz redova SDP-a. To vidimo i iz interesa medija, vrlo su zainteresirani za to tko će biti predsjednik zagrebačkog SDP-a', rekao je Hrestak.

Hrestak je uspio doći i do Sabora, ali samo kao vanjski član saborskog odbora, i to onog za informiranje, informatizaciju i medije, gdje se sam kandidirao. Uz to, član je Mense.