Benčić objasnila kako je došlo do sastanka s Vukovićem, 'gradonačelnik svemira' Juričan poručio da je na golfu do srijede

RTL je pokušao doznati koji je razlog sastanka saborske zastupnice Sandre Benčić, aktivista Darija Juričina poznatog i kao 'gradonačelnik svemira' te Nikole Vukovića, smjenjenog šefa Zagrebačkog Holdinga.

''Gospodin Juričan je mene kontaktirao, on poznaje i mene i Vukovića pa to nije ništa čudno. Ja sam dobila informaciju od gospodina Juričana da bi se Vuković našao sa mnom. Ja sam rekla da se možemo naći kada će on biti razriješen. Tako je bilo, kad je dobio obavijest o tome da je donesena odluka o njegovom razrješenju. Mi smo se našli, razgovarali smo dva sata. Ja kao saborska zastupnica i javna osoba i kao na kraju krajeva netko iz stranke Možemo! koju bilo tko pita da se nađemo po pitanju bilo kojeg problema, da ja to moram odbiti...niti je protuzakonito niti nemoralno naći se s nekime na razgovoru'', rekla je Benčić.

No, ipak - uloga Juričana u svemu ovome je čudna, piše RTL. ''On je to samo predložio, poznaje mene i Vukovića, nije to ništa čudno da je čovjek nazvao i pitao. Na kraju krajeva, ja isto gospodina Vukovića znam pa mi nije bilo neobično da se nađemo na nekom sastanku, s tim da sam ja rekla da predmet tog sastanka ne može biti odluka koja je donesena. Razgovarali smo o tome, ja sam ga saslušala dva sata, on je htio iznijeti neke svoje poglede. Ja sam isto tako jasno rekla da nemam namjeru ni ja ni bilo tko drugi išta ružno govoriti o njemu bez obzira na sve naknadne okolnosti'', objasnila je Benčić.