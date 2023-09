Benčić iznajmljuje svoj jedini stan, a gdje onda živi? 'Riječ je o previdu...'

Priča o blokadi računa obrta Sandre Benčić otkrila je i to da ona u imovinskoj kartici nije prijavila obavezu plaćanja najma u stanu u kojem živi, čime je u prekršaju. Naime u svom je obrazloženju navela da je do blokade računa njenog obrta došlo zbog toga što podstanarka kojoj iznajmljuje svoj stan od 38,7 četvornih metara, koji je uredno prijavljen u imovinskoj kartici, nije platila dug prema telekom tvrtki, a s obzirom na to da priključak glasi na njen obrt, račun obrta je blokiran.