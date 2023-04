Beljak o ostavci glavnog tajnika SDP-a: Čudi me da si je Babić to dopustio, riječ je o amaterskoj grešci

„Ne vjerujem puno u ovakav DORH i USKOK i mislim da su pod političkom kontrolom Andreja Plenkovića, ali da biste bili u sukobu s Vladom i prozivali ih morate biti apsolutno čisti, a to je problem SDP-a”, kaže Grmoja.

Anka Mrak Taritaš (GLAS) ističe kako je bilo za očekivati da će se podignuti takva optužnica nakon što je već za vrijeme izbora prijavljeno da su neki potpisi na listi lažni.

U sudskom procesu će se utvrditi o čemu je riječ i jedini ispravan potez Vedrana Babića je to što je napravio. "To ne treba raditi i treba osuditi jer daje lošu sliku. Kada jedna stranka nešto loše napravi, onda je slika svih loša", kazala je.

Krešo Beljak (HSS) podsjetio je da su uoči lokalnih izbora dogovarali sa SDP-om zajednički nastup u Brodsko-posavskoj županiji, rekavši kako bi HSS, koliko god da je slab, sigurno skupio više od stotinjak potpisa.

Zbog amaterske greške će posljedice snositi Babić i SDP

Do te suradnje nije došlo jer su SDP-ovci zaključili da mogu ići sami, a sada se vidi da nisu bili kadri ni skupiti potrebne potpise. Čudi me da si je Babić to dopustio jer je riječ o amaterskoj grešci, no sada će posljedice snositi on i stranka, istaknuo je.

"Kada si na poziciji glavnog tajnika stranke koja pretendira biti na vlasti i dati premijera, onda je to stvarno zadnje kokošarenje, ako je sve to istina", smatra Beljak.

Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) kaže da je ostavka najmanje što je glavni tajnik SDP-a morao napraviti, ako je bilo muljanja i lažiranja potpisa. To je bilo nepotrebno – ako nemate dovoljno potpisa, nemojte izaći na izbore i kraj priče, kazao je.

Hrvoje Zekanović (HDS) navodi da sve afere u Hrvatskoj imaju ime, a on bi ovu nazvao "Saucha 2.0".

Isti obrazac ponašanja već smo imali kod SDP-a, prvo kod bivšeg predsjednika stranke Zorana Milanovića, a sada kod aktualnog Peđe Grbina, koji SDP "vodi u svijetlu budućnost", rekao je Zekanović.

Bivši SDP-ovac Franko Vidović (Socijaldemokrati) slučaj nije htio komentirati, samo je poručio "o bivšima sve najljepše".