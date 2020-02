Beljak: Bandić više ne vlada 'žetončićima', oni su više za Plenkovića

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak rekao je u srijedu kako zagrebački gradonačelnik Milan Bandić više ne vlada svojim 'žetončićima' u Saboru jer su oni, smatra, više za premijera i čelnika HDZ-a Andreja Plenkovića nego za Bandića

Upitan je li Bandićevim 'žetončićima' važnije još nekoliko mjeseci zastupničkog mandata ili radna mjesta članova obitelji u Zagrebačkom holdingu, odgovorio je kako su prema njegovim informacijama oni to već riješili.

'Činjenica je da je Bandić na zalasku, a miševi će vrlo brzo naći novo skrovište. Bez brige, riječ je o miševima', istaknuo je.

Dok sam predsjednik stranke HSS s HDZ-om neće imati posla

Na opasku novinara da bi premijer Plenković možda želio HSS za partnera nakon izbora odgovorio je kako sve dok je predsjednik njegova stranka s HDZ-om neće imati nikakva posla, iako mu je drago da se HSS spominje u bilo kojem kontekstu, što smatra očitim znakom da je stranka ipak bitna iako je guraju u nebitne.

Istaknuo je da više ne bi dao potpise HDZ-u za sastavljanje Vlade kako bi imali prvih sto dana mira.

'Malo me to skupo koštalo jer nije bilo baš shvaćeno, a kasnije smo, 2017. godine, dokazali da ti potpisi nisu značili nikakav ulazak u koaliciju, nego samo čin dobre volje i priznavanje izbornog pobjednika. Tu egzibiciju više ne bih napravio jer to jednostavno nije bilo shvaćeno', naglasio je Beljak.

Volio bih da Plenković ostane na čelu HDZ-a jer je ipak znak razuma

Iako je prvo izjavio da mu je apsolutno svejedno tko će pobijediti na izborima u HDZ-u, nadovezao se kako bi ipak volio da Plenković ostane na čelu stranke, ne zato što ne voli njegova protukandidata Miru Kovača ili o njemu ima loše mišljenje, nego 'zato što je Plenković ipak na neki način znak razuma'.

'Ne daj Bože za Hrvatsku da nam dođe ortodoksna desnica na vlast jer to za hrvatsko društvo ne bi bilo dobro', poručio je.

Ocijenio je kako su napadi na njega, skupovi i prosvjedi kao i napadi unutar HSS-a orkestrirani iz HDZ-a, 'bilo od Plenkovića ili nekog drugog'.

Bauk: Odnos Bandića i HDZ-a reflektira se na nacionalnu razinu

Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk novinarima je izjavio da se odnos Bandića i HDZ-a u Zagrebu reflektira na nacionalnu razinu, ali oblik neće biti tako drastičan kao što je bilo na gradskoj razini.

'To je bila jedna vrsta trgovine i cjenkanja kojem svjedočimo već godinama, pa će tako biti i ovaj put. Mislim da je presudila ipak loša kvaliteta dokumenta, veliko nezadovoljstvo građana i što bi se dogodilo da je usvojen GUP. HDZ je ipak naučio nešto iz poraza Kolinde Grabar-Kitarović zbog njihove veze s Bandićem', rekao je Bauk.

HDZ se zbog toga, smatra, odlučio izvući iz toga tako da GUP padne, a da se oni ne pokažu krivima zato što je pao jer su dali neke amandmane koje gradonačelnik nije prihvatio. 'A gradonačelnik opet nije navikao da mu se njegovi suprotstavljaju u gradu pa se onda nije najbolje ni snašao', zaključio je.