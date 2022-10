Veliki bazen u kojem je Hrvatska osvojila vaterpolsko zlato ne ostaje u Splitu, pogledajte kamo će ga preseliti i za što će služiti

Veliki vaterpolski bazen postavljen u splitskoj Spaladium areni za potrebe Europskog prvenstva u vaterpolu, na kojemu je hrvatska reprezentacija osvojila zlatnu medalju, na koncu neće trajno ostati u Splitu. Kako tportal neslužbeno doznaje, ova nekoliko milijuna kuna vrijedna 'školjka' s pratećom opremom postavit će se u zadarskom Višnjiku i služit će kao bazen za skokove u vodu

Kako je tportal ranije izvijestio, plan je bio postaviti ga na otvorenom plivalištu kluba Mornar, u blizini Poljuda, za što je već bio izrađen idejni projekt. Međutim splitska gradska vlast u međuvremenu je izračunala da bi to zahtijevalo dodatne višemilijunske troškove, ali i dosta vremena: potrebno je izmijeniti Generalni urbanistički plan, a zatim bi se nekoliko mjeseci potrošilo na izradu glavnog projekta, pribavljanje dozvola i slično. Bazenska školjka je trenutno uskladištena u Spaladium areni, a tvrtka specijalizirana za njeno postavljanje do travnja iduće godine ostavila je rok u kojemu može obaviti taj posao jer u suprotnom rastu i cijena radova i cijena same 'školjke'. Stoga je splitska vlast procijenila da je bolje odmah odustati.