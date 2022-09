Nakon vaterpola - potop: Spaladium arena ide na prodaju, doznajemo što će biti s bazenima koji su nas pozlatili

Upravo završeno Europsko prvenstvo u vaterpolu po svemu sudeći bilo je zadnji događaj organiziran u Spaladium areni. Kako je potvrđeno tportalu, splitska dvorana službeno se zatvara već ovog tjedna, a potom se stavlja u prodaju u sklopu stečajnog postupka njenog formalnog vlasnika, tvrtke Sportski grad TPN

'Da, pod sadašnjim okolnostima ne postoji drugo rješenje osim zatvaranja. Grad Split blokirao je račun tvrtke, no postoji odgoda blokade koja je na snazi do 29. prosinca. Međutim u tako neizvjesnoj situaciji Spaladium arena ne može prihvatiti organizaciju novih događanja, a kako neće biti nikakvih poslovnih aktivnosti, ne može se garantirati njeno normalno funkcioniranje. U idućem koraku najvjerojatnije slijedi isključenje električne energije jer već postoje dospjela dugovanja prema HEP-u', kazala je za tportal stečajna upraviteljica Natalija Mladineo.

Spaladium arena ima knjigovodstvenu vrijednost od oko 500 milijuna kuna, no u nju je uključeno i pravo građenja na više okolnih parcela, na kojima su planirani stometarski poslovni toranj, trgovački centar ili hotel te velika javna garaža s preko tisuću parkirališnih mjesta. Moguće je da će uoči prodaje biti naručena nova procjena vrijednosti. Na samoj dražbi, koja će se odvijati elektroničkim putem, dvorana ne može biti prodana za manje od 75 posto njene procijenjene vrijednosti. No ako ne bude zainteresiranih kupaca, u idućim krugovima prodaje njena početna cijena će se smanjivati. S druge strane je izvjesno da će samo zatvaranje Spaladium arene prouzročiti nemalu štetu, prije svega na vrijednim postrojenjima i opremi. Jednom kada se stave izvan pogona, procijenio je nedavno vještak, nešto od opreme postat će gotovo pa neupotrebljivo.

Formalni povod za zatvaranje dvorane jest blokada računa tvrtke Sportski grad od strane Grada Splita u lipnju ove godine, o čemu je tportal već pisao, i to na iznos od više desetaka milijuna kuna zbog neplaćene komunalne naknade i drugih davanja. S njenog računa prisilno je naplaćeno ukupno 801.105,17 kuna, i to 239.833,76 kuna za komunalnu naknadu i 561.271,41 kuna za naknadu za uređenje voda. To je tek manji dio od ukupnog dugovanja koje bez kamata iznosi čak 23 milijuna kuna, a prijetilo je otići u zastaru ako ovrha ne bi bila pokrenuta.

U pozadini se vodi niz sporova između splitske gradske uprave i dviju austrijskih banaka koje su prije desetak godina kreditirale građevinske tvrtke IGH, Konstruktor i Dalekovod, a koje su kasnije propale. Banke su svoja potraživanja od preko 72 milijuna eura pokušale prebaciti na Grad Split, no u tome nisu uspjele jer u ugovoru o javno-privatnom partnerstvu ne postoji takva obaveza. Svojedobno su pokrenule i arbitražu pred Hrvatskom gospodarskom komorom u kojoj su one odnijele pobjedu, no odluka je kasnije poništena na sudu. Trenutno se vodi još nekoliko sudskih postupaka, između ostalog onaj za poništenje tajnih aneksa oko Spaladiuma koje je potpisao nekadašnji HDZ-ov gradonačelnik Ivan Kuret. Zbog toga je svojedobno bio i na meti Državnog odvjetništva, no ono nije uspjelo pronaći osnovu za Kuretovu kaznenu odgovornost.