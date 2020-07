Bauk: Vladajući su se s aplikacijom opet malo zaigrali

Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk u utorak je poručio da su se vladajući s aplikacijom Stop Covid-19 “opet malo zaigrali”, podsjetivši da su već, kako je kazao, pokušali ući u privatne živote građana izmjenama Zakona o elektroničkim komunikacijama

“Postavlja se pitanje mora li svaka osoba u Hrvatskoj imati mobitel na koji se može instalirati aplikacija. Mislim da su se opet malo zaigrali i da ih treba spustiti na zemlju”, poručio je Bauk.

Rekao je da će preporuku o nošenju maski u sabornici poslušati jer, kaže, to doista nije veliki problem ako maske štite druge, nije ih problem nositi i nema razloga da ih ne nosim. Ali, dodaje, dok je preporuka, onda će građani sami odlučiti hoće li je poslušati ili ne.

Svjedočili smo činjenici da su jednog građana policajci ‘skinuli’ iz vlaka pred djetetom jer nije nosio masku, a u Saboru, koji je trenutačno puno napučeniji nego vlakovi, imamo zastupnike koji ne nose maske pa policija ne reagira. Nejednakost građana dolazi do bizarnih granica, primjerice, svi koji su bili na Gradskom vijeća Bjelovara su u izolaciji osim gradonačelnika, i to zato što je 76. zastupnik. Da većina ima 78 zastupnika, vjerojatno bi i on bio u izolaciji”, smatra Bauk.

Ni Katarina Peović iz Radničke fronte još nije instalirala aplikaciju i tek će vidjeti hoće li.

“U situaciji u kojoj se sada nalazimo ima prečih pitanja, ali razumijem da je aplikacija korisna i svakako ću je instalirati ako za to bude potrebe”, poručila je.