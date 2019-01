Bauk potvrdio: Interpelacija o Krstičeviću je gotova, u proceduru ide u petak ili ponedjeljak

Nakon što su je početkom tjedna najavili, SDP-ovci bi interpelaciju o slučaju avioni i ministru obrane Damiru Krstičeviću trebali uskoro predati i u proceduru

'Interpelacija je gotova. Ako je ne predamo danas, predat ćemo je sutra ili najkasnije u ponedjeljak, a na pres konferenciji ćemo obrazložiti razloge zbog kojih je podnosimo. Za samo podnošenje interpelacije nećemo tražiti potporu drugih stranaka jer je su za to potrebni samo deset posto zastupnika, ali je u glasanju očekujemo. To što kolege iz Mosta kažu da su očekivali poziv da nam se pridruže u interpelaciji, da je riječ o zahtjevu za opoziv, onda bi bilo logično da se okupimo i imamo zajedničku akciju, a kada je riječ o interpelaciji kojom se predlažu određeni zaključci, doprinos mogu dati kroz predlaganje drugih zaključaka', kazao je novinarima u Saboru predsjednik SDP-ovog Kluba zastupnika Arsen Bauk.

Na pitanje kada očekuje da interpelacija dođe na red za raspravu, Bauk je objasnio: 'Temeljem izmjene Poslovnika imamo mogućnost to u jednom trenutku staviti na dnevni red, a ako predsjednik Sabora misli da je naša interpelacija promašena jer smo napisali hrpu gluposti, onda će to vjerojatno staviti što prije da javnosti odmah pokaže kakvi smo diletanti.'

Podsjetimo, prema izmjenjenom saborskom Poslovniku oporba jednom mjesečno na raspravu može progurati neki od svojih prijedloga, tako da se može očekivati da će to napraviti i u slučaju interpelacije, bude li ta točka predugo stajala na dnevnom redu.

Smatra li da vladajući čvrsto stoje iza Krstičevića, upitali su novinari Bauka. 'Zadatak je svih koalicijskih partnera prema van da čvrsto stoje iza svih ministara u Vladi, a što se događa unutar njihovih redova, možemo samo nagađati. Očekujem da će čvrsto stajati iza ministra dok ne odluče da ne stoje. Stajali su oni čvrsto iza mnogih ministara koji su danas bivši, a to vrijedi za bilo kojeg pa tako može vrijediti i za ministra Krstičevića. To nije naš fokus. U ovom trenutku naš je fokus da se utvrdi puna istina o nabavci aviona i da eventualni sljedeći proces bude transparentan. U jednom od zaključaka ćemo i tražiti da se saborski Odbor za obranu malo više uključi u novi postupak nego do sada', kaže Bauk.

No pohvale na račun Krstičevića stigle su i od SDP-ove Željke Antunović. 'Njeno je pravo da tako misli. Gospođa Antunović bila je jedna od boljih ministrica obrane koje je Hrvatska imala i njen stav treba uzeti s određenim uvažavanjem, a pitanje je je li ga izrekla na osnovu svih informacija, jer mi se čini da ga je izrekla prije nego što je obznanjeno da su kontakti američke strane s hrvatskom bili češći i intenzivniji nego što se to željelo prije prikazati. No, istina, neobično je da ima stav dijametralno suprotan SDP-ovom', smatra Bauk.