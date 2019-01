Cure mailovi, Krstičević gubi živce, Amerikanci vode tihi rat: Tko laže?

Je li SAD podržavao hrvatsku nabavu aviona F-16 od Izraela pa se predomislio u zadnji čas ili je bio protiv toga od početka, jedno je od mnogih pitanja u propalom poslu s Izraelcima koja zbunjuju javnost već danima. Zbog kritika na račun vođenja tog posla u Saboru je živce izgubio i ministar obrane Damir Krstičević. Tportal je pregledao dosad objavljene dokumente i informacije o održanim sastancima te donosi najspornije detalje zbog kojih su neformalno 'zaratili' Hrvatska i SAD

Prvo treba objasniti da niti vlada SAD-a niti tvrtka Lockheed Martin nikada nisu bili protiv toga da Hrvatska kupi avione F-16. Iz Ministarstva obrane i Vlade, a i nekih njima sklonih medija, ta se neistina plasira kako bi se zatim mogla demantirati izjavama ili službenim dopisima kojima bi se onda diskreditiralo objektivne medije i krivicu svalilo na SAD koji se, prema tim tvrdnjama, iznenada predomislio iako je do zadnjeg časa podržavao hrvatsku nabavu aviona F-16.

Svi dosad objavljeni dokumenti to potvrđuju, jer se u svima njima navodi zabrinutost Amerikanaca za sposobnost Izraela da dobije odobrenje za transfer tehnologije trećoj strani (Third Party Transfer, TPT), odnosno Hrvatskoj, a u jednom od objavljenih mailova izričito se kaže kako Izraelci to odobrenje nisu dobili te da je vrlo vjerojatno da ga neće ni dobiti . To potvrđuje i dopis koji je veleposlanstvo SAD-a poslalo hrvatskim medijima 12. prosinca, kao i nekoliko izjava veleposlanika Roberta Kohorsta na tu temu.

Ono čemu se SAD protivio od početka to je da Izrael proda Hrvatskoj avione F-16 u verziji Barak , koja uključuje izraelsku nadogradnju. Amerikanci su Izraelcima uvjetovali prodaju time da iz tih aviona, koje su tijekom 30 godina korištenja nadograđivali, izvade svoju tehnologiju, čime bi oni prestali biti Barak i postali bi 'obični' F-16.

18. siječnja 2018. - u privitku maila pomoćniku obrane Petru Mihatovu od Amerikanaca stiže non-paper (koji nosi nadnevak 17. siječnja) u kojem se savjetuje da se s ponuđačima provjeri koje su konfiguracije aviona i što na njima treba napraviti te se navodi hodogram kako bi cijeli posao trebao izgledati, u kojem bi se odobrenje za TPT trebalo ishoditi prije odluke o pobjedniku natječaja. Hrvatska to nije poslušala, nego je odluku donijela u ožujku, a Izrael nije uspio ishoditi odobrenje za TPT.

6. prosinca 2017. - iz američkog veleposlanstva šalju mail pomoćniku ministra obrane Petru Mihatovu u kojem navode kako Izrael nije dobio odobrenje Lockheed Martina za prodaju nadograđenih aviona Hrvatskoj te da je moguće da to odobrenje neće ni dobiti .

studeni 2017. - početkom mjeseca predstavnici Lockheed Martina rekli su pomoćniku ministra obrane Robertu Mikuliću kako oni nisu upoznati s modifikacijama koje su Izraelci napravili na svojim avionima F-16 Barak te da to može predstavljati problem za izdavanje dozvole za TPT. Također su rekli da tvrtka nikada neće odobriti povećanje sati naleta koje bi obavila izraelska strana (SLEP program), a što je bilo nužno napraviti jer su istekli resursi na tim avionima.

kolovoz 2017. - predstavnici Lockheed Martina upozoravaju državnog tajnika u MORH-u Zdravka Jakopa kako izmjene na izraelskim F-16 nisu usklađene s proizvođačem te da bi to moglo imati negativan utjecaj na održavanje, nabavu dijelova i obuku. Upozorili su da SAD nikada nije izdao odobrenje za prijenos tehnologije trećoj strani (TPT) iz Izraela u neku NATO-vu državu te savjetuju da Hrvatska kupi F-16 od Grčke, objavio je Jutarnji list .

Iz objavljenih dokumenata vidljivo je i da Amerikanci u više navrata nude svoju pomoć Hrvatskoj i Izraelu kako bi se posao uspješno priveo kraju, uz naglasak da to treba biti provedeno ' sukladno politici američke vlade '. Daju i savjete Hrvatskoj o tome što treba pitati ponuđače i na što treba obratiti pažnju.

Ustrajanje Hrvatske na tome da se za propast posla okrivi SAD, koji se, eto, iznenada predomislio i odjednom uskratio odobrenje Izraelu, u najmanju je ruku čudno, s obzirom na to da je SAD najveći i najvažniji hrvatski obrambeni partner. Izrael si možda i može priuštiti svađu sa SAD-om jer je njihova dugogodišnja veza puno kompleksnija od one koju sa SAD-om ima Hrvatska, a i Izrael je Americi iznimno važan partner na Bliskom istoku, no Hrvatska nije u takvoj poziciji i posljedice ponašanja hrvatskih dužnosnika već su vidljive.

U Hrvatskoj je, zbog toga što su iz MORH-a i Vlade krivicu, manje ili više otvoreno, svalili na SAD, na djelu tihi rat mailovima i dokumentima kojima SAD prokazuje neistine koje u javnost plasiraju hrvatski dužnosnici. Ono što dokazuju tim dokumentima to je da su cijelo vrijeme Hrvatskoj savjetovali oprez i upozoravali na to da Izrael praktički nema šanse prodati avione koje je ponudio na natječaju, a ne da su se odjednom predomislili. No s hrvatske strane na ta se upozorenja nisu osvrtali. Zašto nisu, a znali su da bez američkog odobrenja od posla neće biti ništa, pitanje je za milijun kuna na koje iz MORH-a ne daju konkretne odgovore, već samo opetovano odgovaraju da je natječaj transparentno proveden i da je Izrael obećao ishoditi odobrenje od SAD-a te da nema nikakve štete ni krivnje na hrvatskoj strani.