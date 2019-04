Bauk: HDZ koristi određene institucije da bi poslao poruke pojedincima

Predsjednik SDP-ovog zastupničkog kluba Arsen Bauk nije u utorak želio prognozirati 'političku budućnost i pravosudnu sudbinu' potpredsjednika Hrvatskog sabora i zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića protiv kojega je podnesena kaznena prijava, ustvrdivši kako HDZ 'očito koristi određene institucije da bi poslao poruke pojedincima'

'Što se tiče njegove daljnje političke budućnosti i pravosudne sudbine, vidjet ćemo kako će se dalje rasplitati. Što se tiče sadržajnih elemenata to je više za agenta 007, nije za mene', rekao je Bauk novinarima komentirajući kaznenu prijavu protiv Brkića koji je, navodno, koristeći se uslugama Franje Varge, presretao mailove svoje bivše supruge.

'Kako ide ona, (...), 'nešto je trulo u državi Danskoj'. Očito se radi o tome da HDZ koristi određene institucije da bi poslao poruke pojedincima. To je dojam. Što će biti od toga, vidjet ćemo', naglasio je Bauk. Mišljenja je da će HDZ razmotriti koristi li mu ili šteti osoba s kazneom prijavom na mjestu potpredsjednika Sabora.



'Ali, to je samo kaznena prijava, postoji još nekoliko elemeneta do pravomoćne presude', kazao je Bauk napominjući kako joj činjenica da ju je podnijela policija, daje veću težinu nego da je napavio pojedinac.



'Sada je na DORH-u pravosudni dio, što se tiče političkog dijela, Dalić je otišla bez kazne prijave, optužnice, presude, otišla je jer je nanosila političku štetu, Alojza Tomaševića su izbacili iz HDZ-a na temelju prekršajnog postupka koji nije završen. Dakle, kriterij političke štete je dosta rastezljiv, koliko će ga HDZ koristiti u unutarnjim obračunima treba vidjeti', rekao je Bauk, ne želeći predviđati događaje u HDZ-u.

Grmoja: Most se neće baviti HDZ-ovim unutarstranačkim sukobima i aferama

Nikola Grmoja (Most) opetuje da se radi o unutarstranačkim sukobima u HDZ-u te da se tim sukobima i HDZ-ovim aferama Most ne misli baviti. Kad bi se bavili aferama HDZ-a ne bi se stigli baviti bilo čim drugim, Most će biti fokusiran na svoje prijedloge u kampanji, naglašava.



'Imam dokaze da su institucije okupirane, (...) znamo svi kako u Hrvatskoj funkcioniraju institucije, ali to se neće promijenti dok narod na izborima ne kaže dosta ovakvom načinu upravljanja', kaže Grmoja i dodaje kako ne zna što se događa u konkretnom, odnosnu Brkićevom slučaju.



U slučaju Brkić ne znam što se događa, ali to je praksa cijelo vrijeme, HDZ instrumentalizira institucije, tvrdi Grmoja, zauzimajući se za 'slobodu institucijama, neovisno pavosuđe i kažnjavanje svih koji su se ogriješili o zakon, a ne da se to događa kada odgovara nekome na vrhu'.