Bartulica greškom primao 400 eura veću plaću: Vratio je preko 6000 eura

No dogodila se greška i Bartulici je nastavila sjedati i uvećana saborska plaća. 'Nismo mi dalje imali uvid u to je li on nastavio primati u Saboru. Sada se ispostavilo da je primao i tamo. Koliko kažete, 16 mjeseci? Gledajte, to je njegova morala odluka', dodaje Spajić.

U Saboru kažu da se radi o njihovoj, administrativnoj grešci, Bartulica je sve dugove vratio. On se pak javio iz Sarajeva porukom. 'Ovo sa Saborom je završena priča. Samo mogu reći da me zatekla i da nisam nimalo odgovoran', poručio je Stjepo Bartulica.

Bartulica je na račun dobio 6.726 eura više no što je trebao. Sa Saborom je dogovorio vraćanje u 16 rata. Jer je toliko uvećanu plaću i primao. Prvih pola godine plaćao je 420 eura mjesečno, a onda je preostalih 10 platio jednokratno, u iznosu od 4179 eura, i to u kolovozu nakon što je postao eurozastupnik.

Brani ga stranački kolega, da nije znao da dobiva nešto što mu ne pripada. 'Ne vjerujem da bi itko bio svjestan u Hrvatskoj kada neka služba nekome da neki koeficijent, nešto isplati. Sabor je priznao da je to bila njihova greška. Sabor je obavijestio gospodina Bartulicu, on je vratio novce i ja tu ne vidim nikakvu priču', kaže predsjednik stranke DOMiNo Mario Radić.