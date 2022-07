Banožić o uznemiravanju Zagrepčana: Došlo je do propusta HRZ-a i Glavnog stožera, zatražio sam utvrđivanje odgovornosti

Ministar obrane Mario Banožić oglasio se o nenajavljenom probijanju zvučnog zida koje je u subotu uznemirilo Zagrepčane

Kako stoji u izjavi koju je medijima poslala Služba za odnose s javnošću MORH-a, ministar izražava žaljenje zbog toga što je 'današnji probni let zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uznemirio građane Grada Zagreba'. Banožić u svojoj izjavi upućuje i na odgovorne osobe koje let nadzvučnog MiG-a 21 nisu najavile unaprijed, kao što se to inače radi.

'Došlo je do evidentnog propusta u radu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a time i Glavnog stožera Oružanih snaga koji su, putem uobičajenih kanala komunikacije propustili unaprijed obavijestiti javnost o mogućem probijanju zvučnog zida. Od Glavnog stožera OS RH, načelnika admirala Roberta Hranja i zapovjednika HRZ-a brigadnog generala Michaela Križanca zatražio sam hitno izvješće o tome zašto se propust dogodio i tko je za njega odgovoran.“