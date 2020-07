Bandić: Ravnopravnost je preduvjet demokracije i napretka

Predsjednik Stranke rada i solidarnosti Milan Bandić ocijenio je u četvrtak da je ravnopravnost preduvjet demokratske i napredne Hrvatske, dodajući kako neki licemjerno zagovaraju ravnopravnost spolova na izborima za Sabor, a stvarno su protiv bilo koje ravnopravnosti

Na konferenciji za novinare pozvao je sugrađanke i sugrađane da u nedjelju kažu odlučno 'ne' licemjerstvu, amoralnosti i vrijeđanju žena.

"Dvije najveće stranke, i treća koja se nudi kao alternativa i treći put, koje pretendiraju voditi Hrvatsku - ni jedna nije ispoštovala zakon", upozorio je Bandić, nositelj liste Stranke rada i solidarnosti u 2. izbornoj jedinici, te podsjetio na Titovu izreku da se "ne mora držati zakona kao pijan plota", to jest na to da se zakon poštuje kad nekome odgovara, a kad mu to ne odgovara - onda se ne poštuje.