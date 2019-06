Bandić o smjeni Blaženke Divjak: To više nije moj problem, već Plenkovićev

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić komentirao je prikupljanje potpisa za smjenu ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak, koje u utorak u Saboru pokreće klub zastupnika gradonačelnikove Stranke rada i solidarnosti, i rekao kako to nije više njegov problem već premijera Andreja Plenkovića

'...Ja sam poslao razloge za odstupanje ministrice Blaženke Divjak. Ako to nije dovoljno, onda je to na premijeru Andreja Plenkovića. To je poruka hrvatskoj javnosti. Onaj koji krši zakon, onaj koji dvostruko naplaćuje tablete... Na potezu je premijer', rekao je Milan Bandić za N1.