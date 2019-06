Bandić o konjima, zatvoru i Romima: Kako bi bilo da mene 'purgeri' nisu prihvatili kad sam došao?

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u subotu je na gradilištu sljemenske žičare obilježio 19. obljetnicu stupanja na gradonačelničku dužnost, a pred novinarima se pojavio u plavoj majici s natpisom "16 x 365 x 19" pojasnivši kako radi 16 sati dnevno, 365 dana u godini i tako kroz proteklih 19 godina.

Novinari su ga pitali i je li mu najgore u tih 19 godina to što je imao kaznene postupke pa i boravak u istražnom zatvoru. ""Čovjek koji je nešto napravio u ovoj zemlji, nije ni jedan da nije bio najmanje tri mjeseca u zatvoru", poručio je dodavši kako je i tu kvotu ispunio ali to, kaže, ne može komentirati, a "pravda je spora, ali dostižna".

"To nije najgore, to treba pitati one koji su to činili, ali o tome ne mogu sada govoriti, to ne mogu komentirati, bio bih sretan k'o malo dijete da vam mogu reći pet rečenica, ali ne mogu, ali ono sve što je dosad sud imao, što je okončano, ili u prvom ili u drugom stupnju, je oslobađajuće. Tako će biti i ostalo, samo treba vrijeme", kazao je.

Osvrnuo se i na snimke iz sudnice vezane za zapošljavanje u Gradu, poručivši neka "zabavljaju s tim javnost koliko hoće", a on je "na te snimke ponosan jer se ravnao svojim ovlastima". "Gradonačelnik ima pravo unaprijediti onoga tko radi, ali na žalost ne mogu sankcionirati onoga tko ne radi, i gradonačelnik ima pravo sebi dovesti suradnike", rekao je.

Njegov će ga stil, tvrdi "apsolutno siguran", odvesti u sljedeći mandat.

Pojasnio je i zašto stranku nije odveo u EU parlament: "Da manje radim u Zagrebu, prošao bih na europskim izborima bolje", istaknuo je. Nije htio odgovoriti jesu li to za njega bili poražavajući rezultati, dodajući da u ponedjeljak na tu temu imaju sastanak u stranci pa će o tome nešto više reći.

Neće gradonačelnik voditi računa o konjima privatnih ljudi

Na pitanje što se događa s projektom "Grad u Gradu" ili Zagrebačkim Manhattanom" jer se konjički klub mora iseliti, Bandić je rekao da su svi tamo dok se ne proglasi javni interes Grada. Rekao je da je na toj plohi sada stotinjak konja te da su to privatni konji pa neka plate, jer ima dva privatna mjesta u Zagrebu gdje konje mogu smjestiti i platiti. "Pa neće gradonačelnik voditi računa o konjima privatnih ljudi. Dosada je bilo, neka kažu hvala Zagrebu do sada što su imali i - neka se snađu", kazao je.