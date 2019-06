Prosvjed protiv Roma u Čakovcu: Ovo nije govor mržnje, niti koga mrzimo, samo želimo normalan život

Počeo je prosvjed 'Želim normalan život' na Trgu Republike u Čakovcu. Prosvjed organizira grupa građana iz Ulice Ante Starčevića u Pribislavcu kraj Čakovca. Građani i organizatori žele upozoriti na manjkavost sustava koji je, prema njima, zakazao. Međutim, mnogi smatarju da je prosvjed zapravo usmjeren protiv tamošnjih Roma

Prema procjeni novinara Međimurskih novina na prosvjedu se okupilo oko tisuću ljudi, no drugi izvještaju govore da je na trgu u Čakovcu znatno manje ljudi. Na prosvjed su stigli i kontraprosvjednici pa je došlo i do manjeg sukoba javlja N1.

Na prosvjedu u Čakovcu okupljaju se prosvjednici, ali očito i kontraprosvjednici. Došlo je i do prvog sukoba... #n1info pic.twitter.com/TiVA5swIcd

Naveo je da je pokušavao upozoriti institucije, no oni problem ne žele ni shvatiti. 'Ovo nije govor mržnje, niti koga mrzimo, samo želimo u 21. stoljeću živjeti normalan život kao oni u Istri i Dalmaciji', poručio je o dodao da se nećemo dijeliti na crvene i plave, samo apeliraju na institucije da počnu raditi svoj posao!

"Naravno da i romska zajednica želi normalan život. Neću dozvoljavati da se proziva cijela romska zajednica. Očito da je Zekanović već krenuo s parlamentarnim izborima. On pokušava steći popularnost preko Roma i ostalih nacionalnih manjina. Upravo on i njegov predsjednik na društvenim mrežama su još prošli tjedan pozivali na prosvjed. AKo mislimo da će to donijeti dobro, predlažem da svaki tjedan organiziramo prosvjed. Ali ovo sigurno neće donijeti ništa dobro, istaknut će još više govor mržnje i nastradat će najviše romska zajednica", kaže Kajtazi.

"Do ovog prosvjeda ne bi ni došlo da je lokalna samouprava imala sluha", kaže Krčmar.

"Svi govorimo da probleme stvaraju pojedinci. Ako svi znaju koji su to pojedinci, zašto dopuštaju da ti pojedinci i dalje stvaraju probleme", pita se Kajtazi kojemu nije jasno kako će se problem uopće rješavati ako u to nije uključen i Savez Roma Kali Sara.