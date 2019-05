Bandić podijelio priznanja Branku Lustigu, Prljavcima, Nikici Gabriću...Pogledajte tko je još uveličao svečanost

Dan grada Zagreba, 31. svibnja, proslavljen je u petak tradicionalnom svečanom sjednicom Gradske skupštine na kojoj je istaknuti filmski producent i dvostruki oskarovac Branko Lustig proglašen počasnim građaninom te mu je uručena Povelja, najzaslužnijima koji su pridonijeli razvoju i ugledu grada uručene su nagrade, a premijer Andrej Plenković hvalio je partnerstvo s gradom te poručio kako će vlada podržati sve što je korisno za Zagreb i njegove građane

"Moja Vlada podržat će ali baš sve što je korisno za građane grada Zagreba i za naš grad i stoga će mi biti zadovoljstvo da zajednički radimo i na prometnoj infrastrukturi i na zdravstvenoj infrastrukturi i na akdemskoj infrastrukturi - na svim projektima koji će omogućiti bolje i kvalitetnije obrazovanje našim mladima, koji će dignuti i socijalne standarde i koji će podignuti razinu onoga što je najvažnije u ovako velikom gradu, a to je socijalna kohezija i uključenost svih naših građana i mogućnost da se zajednički dobro razvijaju", poručio je premijer Plenković.

Kazao je da u vrijednosnom pogledu misli da je bitno da pokušamo u trenucima kada je Hrvatska zaista riješila sve svoje strateške nacionalne ciljeve stvarati uključivo društvo, umjereno društvo, društvo koje daje prostor najkvalitetnijima, izvrsnima.

"I da kroz duh dijaloga, partnerstva, međusobnog uvažavanja, poštivanja manjina koje žive u Republici Hrvatskoj vodimo zemlju onim smjerom koji odgovara i našoj tradiciji i našem duhu i našoj kulturi, a uvjeren sam kod najveće većine hrvatskih građana našem stremljenju jednoj uljuđenoj, nacionalno svjesnoj zemlji i društvu koja svoj gospodarski prosperitet ostvaruje tamo gdje to najbolje može - a to je europski kontekst sa svim onim vrijednostima i prednostima koje nam to zajedničko postignuće u protekla tri desetljeća donosi", istaknuo je premijer Plenković te čestitao laureatima.