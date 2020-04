Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić se tijekom redovne konferencije za medije koju održava zagrebački stožer Civilne zaštite osvrnuo na prosvjed lupanjem loncima na balkonima protiv njegove politike upravljanja glavnim gradom

"Nisam to čuo, ne čujem ja to. Ja toliko radim da ne čujem lupanje", rekao je Bandić, kako prenosi N1 .

"Ne čujem ja to, pa nije nitko savršen. Mogu samo reći da organizaciju toga vode moji bivši ili budući protukandidati, samo se malo sakriju. Ali to je legitimno, demokracija je, ja nisam Kim Jong Un, ne mogu me svi voljeti. Ako živite u općini, gradu ili županiji u kojima vam svi sto posto plješću, otiđite iz te zajednice isu večer. Ako vam većina zviždi, nastojite otići ujutro. Ja nisam ni u jednoj, ni u drugoj skupini, zato sam još uvijek tu", rekao je Bandić.