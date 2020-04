Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić u emisiji Dobro jutro, Hrvatska komentirao je situaciju u Zagrebu rekavši kako je obišao područja stradala u potresu te istaknuo kako se mora pomoći svima da se vrate u svoje domove

'Obišao sam sve od Moravča do Dolja i do Šestina. Stradale su mnoge kuće, sakralni objekti. Do sada je prijavljeno oko 24.000 objekata. Zatražena je podrška naših statičara. Preko weba i maila dobili smo oko 10.000 zahtjeva. Vatrogasci su intervenirali na 2950 mjesta i skidam im kapu i zahvaljujem svima i Stožeru civilne zaštite kojem sam na čelu', objasnio je Bandić za HRT te dodao kako će ovo biti sustavan i dugotrajan proces. Rekao je i da je sramotno to što država daje samo pet posto za objekte koji su oštećeni preko 60 posto.