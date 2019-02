Bandić na pitanje o presudi za aferu GUP iščupao zloglasni zakon i poslao Tomaševića u Jugoslaviju

Osjeća li političku odgovornost jer mu je pet bivših pročelnika nepravomoćno osuđeno u aferi GUP, gdje je zapeo bazen u Španskom i zašto Grad od jedne te iste osobe stalno unajmljuje prostore za potrebe centra Goljak, neka su od pitanja s aktualnog sata sjednice Skupštine Grada Zagreba

Vladimira Andrića (HSLS) zanimalo je što je s bazenom u Španskom, koji je više puta najavljivan, i je li se odustalo od njega.

Bandić je pojasnio kako je stvar na sudu i da su u igri dvije opcije.

'Nisam potpisivao ugovor za karting centar sa Željkom Gredičakom, vlasnikom centra, to sam naslijedio. Sud radi svoj posao. Dao sam nalog da se paralelno razmatra lokacija sportskog centra Špansko, da ne gubimo vrijeme, jer po našem sudovanju to može trajati još pet godina, a ja se ne mogu nagađati kao na placu i s Gredičakom obeštetiti njega jer on traži neku basnoslovnu svotu love koju ne mogu izvaditi iz rukava', kazao je Bandić.