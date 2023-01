Bačić o samoobnovi: Kad ministarstvo izda rješenje o obnovi, istog trenutka će država na poseban račun isplatiti sredstva građanima

Ministar graditeljstva Branko Bačić nakon sjednice Vlade odgovarao je na pitanja novinara.

'Da bismo to doista mogli ubrzati, da bismo mogli reći da smo olakšali, to je donošenje zakona koji je u proceduri. Naš je plan da rok za donošenje u Saboru bude najkasnije 17. veljače i tog dana ćemo prezentirati plan i program za zbrinjavanje svih naših sugrađana koji su u kontejnerima', rekao je Bačić .

U sedam dana, koliko je zakon u e-savjetovanju, nastojat će iznaći i još rješenja koja bi ga mogla unaprijediti, rekao je Bačić.

'Na obnovi javnih zgrada se radi jako puno, mi smo nezadovoljni dijelom koji se odnosi na obnovu privatnih kuća. To je važno i stvara sliku, ali milijardu eura samo iz jednog fonda će se unijeti i uložiti u obnovu javnih zgrada, bolnica, škola, domova zdravlja, muzeja, zgrada uprave i u prometnice… Tim sredstvima ćemo omogućiti da ono što godinama nismo ulagali u prometnu infrastrukturu, da to obnovimo. Nezadovoljni smo dinamikom obnove privatnih kuća i to se slažem da se treba ubrzati', rekao je Bačić.

Dobro je da propitujete i idete u svaki detalj obnove i na taj način nas držite budnima i pomognete da se proces obnove ubrza, rekao je Bačić novinarima.

Na pitanje što misli o situaciji s zagrebačkom Čistoćom te o tome što je Tomašević danas išao skupljati otpad s radnicima, Bačić je kazao: 'Ja sam jučer imao sastanak s njim po pitanju Fonda solidarnosti. On je izabrao taj način rješavanja pitanja odvoza otpada. To možda djeluje simpatično, ne znam koliko je populistički. To je kao da ja idem na Banovinu i bacam lopatu, to ništa neće riješiti.'