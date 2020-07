Bačić ne vidi zašto bi se HDZ ispričavao Milanoviću nakon što je otkriveno da niti Tuđman nije bio na konstituiranju Sabora

Predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić poručio je u petak kako ni nakon informacije da sadašnji predsjednik Zoran Milanović nije jedini predsjednik države koji nije bio na konstituirajućoj sjednici Sabora, ne vidi zašto bi se HDZ trebao ispričavati Milanoviću

„Nemamo se mi što kome ispričavati, ja držim da je toga dana predsjedniku Republike mjesto bilo u Saboru. To nije njegova ustavna, ni zakonska obveza, to je čin uvažavanja čelnih ljudi države kad je u pitanju konstituiranje pojedinih državnih tijela“, rekao je.

Tumači i kako osobo nije rekao da je njega Milanović uvrijedio svojim nedolaskom. „Rekao sam kako bih ja na njegovu mjestu došao“, istaknuo je Bačić, koji smatra da bi bilo bolje za sve, za političku kulturu da se to tako stvari događaju.

„Njegovo je pravo, nitko ga na to ne može prisiliti, on je rekao da će nas još i u budućnosti iznenaditi svojim protokolarnim postupcima. Ne znam koji je to slijedeći postupak, to je njegova stvar“, zaključio je.

Iznimna dinamika u radu Sabora

Predsjednik HDZ-ova Kluba, koji obnaša šesti mandat, zadovoljan je poslom koji je protekla dva tjedna odrađen u Saboru.

Kaže da u pet mandata nije svjedočio da je Sabor, a onda i Vlada, u potpunosti konstituiran 18 dana od izbora, da su usvojeni program Vlade i zakon koji je omogućio manju Vladu.

„To je u kratkom roku jedna iznimna dinamika koja nije do sada zabilježena“, kazao je, podsjetivši da je Hrvatska odradila i odličan posao na razini EU, odakle bi u idućih sedam godina trebala dobiti 22 milijarde eura.

Ističe i kako se potvrdilo da je bila ispravna odluka da se izbori za Sabor održe 5. srpnja kako bi se jesen dočekali spremni zbog niza obveza, pa i donošenja temeljnog financijskog dokumenta države, ali Nacionalne strategije reformi i Nacionalnog plana gospodarskog oporavka na koji bi se onda oslonili projekti za raspolaganje sredstvima od 9,4 milijarde koliko iz proračuna EU namijenjeno Hrvatskoj.

Bačić je zadovoljan zastupničkim radom u proteklih devet dana. „Čini mi se da je ovo jači Sabor, da su rasprave kvalitetnije, fokusiranije, nadam se da me budućnost neće demantirati“, poručio je.

Objasnio je i kako ne bi imalo previše smisla da je Sabor nastavio raditi bez stanke. Mogli smo pokušati nastaviti s radom, ali ćemo morati pričekati da nam Vlada dostavi prijedloge zakona, kazao je i objasnio kako svi zakoni koji su bili u proceduri iz prošlog saziva više nisu aktualni.

Da bi Sabor mogao raspravljati o zakonima, moraju ih uputiti Vlada, klubovi ili zastupnici. Ovog trenutka takvih točaka nemamo, pa u zakonodavnom smislu nemamo o čemu raspravljati, objasnio je Bačić koji će na pravi odmor od 15 dana tek iza Velike Gospe, 15. kolovoza.