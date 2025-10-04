Babiš je pobjednik izbora u Češkoj: Vladu će slagati s tvrdom desnicom i motoristima

Češka populistička stranka ANO nastojat će voditi jednostranačku vladu, rekao je u subotu njezin čelnik Andrej Babiš nakon što je skupina postigla ono što je nazvao "povijesnim" rezultatom na parlamentarnim izborima, ali nije osvojila većinu.

ANO je pobijedio Fialinu koaliciju Spolu , koja je osvojila 23 posto glasova, prema rezultatima nakon iz više od 99% biračkih okruga.

Babiš, milijarder i bivši premijer, rekao je da će ANO razgovarati s krajnje desničarskim SPD-om i strankom Motoristi koja se protivi zelenim politikama EU kako bi pronašla podršku za svoju vladu.

Prema djelomičnim rezultatima šest stranaka bilo je iznad praga od 5 posto za osvajanje mjesta u donjem domu od 200 članova.

Kada je Babiš, sedmi najbogatiji Čeh po Forbesu, bio na vlasti između 2017. i 2021., protivio se Zelenom planu i politici EU o azilu, ali je ostao lojalan član dvadesetsedmorice. U međuvremenu se pridružio suverenističkom taboru europskih stranaka.