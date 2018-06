Automobili parkirani na suncu brzo postižu smrtonosne temperature

Svake godine zabilježi se nekoliko slučajeva djece ili kućnih ljubimaca koji preminu zbog prevelike vrućine u automobilima, a znanstvenici iz Arizone su nakon eksperimenata dokazali kako se opasna temperatura u vozilu može postići već nakon sat vremena prženja na suncu, ali i da opasnost predstavlja parkiranje u hladu

Tjelesna temperatura dvogodišnjaka ostavljenog u automobilu može narasti do 40 stupnjeva Celzija nakon samo sat vremena, a to može dovesti do toplotnog udara, tvrde znanstvenici s Arizona State Universityja (ASU) koji su proveli ispitivanja na temperaturama između 36 i 41 stupnja kako bi utvrdili koliko se brzo vozila mogu zagrijati.

Za to su koristili šest automobila različitih veličina i boja koje su parkirali i micali sa sunca. Pokazalo se da se manja vozila iznimno brzo zagrijavaju, a nakon sat vremena temperatura iznad 47 stupnjeva zabilježena u svim automobilima.