Pripremite se za vrućine, temperatura skače do ljetnih 30 stupnjeva

Sljedećih će dana biti iznadprosječno toplo, te barem djelomice sunčano, osobito na kopnu i nestabilno. Gotovo ljetnu temperaturu uzrokuje dotok topline s juga, a manjak stabilnosti atmosfere posljedica je pak pritjecanja vlage. Osim zraka, i more se već ugrijalo na vrijednosti prikladne pravom ljetu - temperatura je već ponedje i 24, 25 °C, donosi prognoza HRT-a

U Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će većinom sunčano i vruće s temperaturom poslijepodne oko 30 °C. Vjetar slab do umjeren većinom istočni, a vjerojatnost za lokalni pljusak jako je mala, donosi vremenska prognoza HRT-a .

Po kotlinama ujutro ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, a more sjevernog Jadrana mirno do malo valovito. I u Dalmaciji djelomice sunčano i uglavnom suho, a u njezinoj unutrašnjosti poslijepodne je velika vjerojatnost lokalnih pljuskova i grmljavina. Ujutro burin, a danju slab do umjeren maestral, uz najvišu temperaturu zraka oko 28 °C.

More većinom malo valovito. Na jugu Hrvatske pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, a mogućnost za lokalni pljusak postoji u Konavlima. Vjetar uglavnom slab, ujutro burin, poslijepodne zmorac, a na otvorenom sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura i do 29 °C.