Austrijanac na A3 potegnuo 201 km/h, a Španjolac nevjerojatnih 225 km/h; obojici zabrana vožnje našim cestama

PU sisačko - moslavačka u svom dnevnom izvješću navodi brojne prometne prekršaje zabilježene tijekom proteklog vikenda, a istaknuli su dvojicu stranaca koji očigledno smatraju da prometni propisi za njih ne vrijede

Svim vozačima utvrđena koncentracija alkohola bila je od 0,5 do 1,5 promila, a prema dobnim skupinama po dva vozača bila su u dobi od 18 do 24 te od 25 do 30 godina, dok je jedan bio u dobnoj skupini od 41 do 50 godina. U ovoj akciji najveća koncentracija alkohola od 1,33 promila utvrđena je 23-godišnjem vozaču osobnog automobila, koji je u nedjelju, 6. siječnja oko 1.20 sati zatečen u Rimskoj ulici u Sisku.

U ponedjeljak, 7. siječnja oko 13.50 sati, na autocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac policijski službenici su u prekoračenju najveće dopuštene brzine zatekli 20-godišnjeg austrijskog državljanina, koji je osobnim automobilom marke Mercedes austrijskih registracija, upravljao brzinom od 201 km/h. Par minuta kasnije utvrđeno je još jedno prekoračenje brzine i to za Porsche španjolskih registracija, kojim je brzinom od 225 km/h upravljao 59-godišnji Španjolac.

Obojici su izdani obavezni prekršajni nalozi i izrečene novčane kazne od 3000 kuna te zaštitna mjera zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole „B“ kategorije na području Hrvatske u trajanju od mjesec dana.

