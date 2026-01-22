Austrija skraćuju praznike za učenike koji ne znaju dobro njemački

„Njemački je ključ za napredak u obrazovanju i njemački je ključan za uspješni život u Austriji“, rekao je ministar obrazovanje Christoph Wiederkehr (NEOS) prilikom rasprava u parlamentu.

Novi zakon predviđa da učenici s problemima u vladanju njemačkim jezikom, dva tjedna prije završetka ljetnih praznika, koji u Austriji traju devet tjedana, pohađaju intenzivnu nastavu njemačkog.

Za roditelje koji se ne budu odazvali ovoj obvezi predviđene su novčane kazne.

Prema podacima austrijskog ministarstva obrazovanja, u Austriji trenutačno 48.000 učenika mlađih od 15 godine ne vlada dovoljno dobro njemačkim jezikom da bi pratilo nastavu.

Samo u Beču se broj učenika koji ne vladaju njemačkim procjenjuje na jednu petinu. Najveći broj ovih učenike su sirijske izbjeglice.

Novouvedena mjera je dio integracijske politike koalicijske vlade koju čine Austrijska narodnjačka stranke (ÖVP), Austrijska socijaldemokratska stranka (SPÖ) i stranka NEOS.