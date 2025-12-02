Atlantska plovidba demantirala Matu Frankovića: Uzrokuje im reputacijsku štetu

Atlantska plovidba demantirala je u utorak nedavnu izjavu dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića o ponuđenom stanu u njihovom Atlanta Batala Centru u zamjenu za pomoć u stjecanju dionica Luke Dubrovnik, ocjenjujući je insinuacijom koja im uzrokuje reputacijsku i materijalnu štetu

Franković je krajem studenog dobio policijsku zaštitu, a lokalni su mediji kao jedan od razloga neslužbeno spominjali njegove istupe za govornicom gradskog vijeća, gdje je izjavio da su mu iz Atlantske plovidbe (AP) nudili stan u njihovom Atlant Batala Centru ako pristane odraditi "sve što treba" oko kupovine dionica Luke Dubrovnik, čiji je Grad Dubrovnik danas većinski vlasnik. Ta je izjava ponukala DORH na službenu provjeru navoda. Iz AP-a odbacuju sve navode, interpretacije i insinuacije "temeljene na netočnim, neprovjerenim ili pogrešno shvaćenim informacijama, kao i subjektivnim zaključcima koji Društvu uzrokuju reputacijsku i materijalnu štetu".

Navodni događaji Kažu da posluju u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima pomorske industrije, kao i da neovisnom revizijom nikada nisu utvrđene nepravilnosti u radu. "Nitko od odgovornih osoba AP-a nikada nije gradonačelniku ili bilo kojoj trećoj osobi nudio mito, povlasticu ili bilo kakvu nepripadnu korist. Zabrinjavajuće je da se u medijima citiraju izjave gradonačelnika o navodnim događajima od prije nekoliko godina koje su dane godinama kasnije u formi politički obojenih javnih istupa, umjesto da su bili prijavljeni institucijama odmah, što je zakonska obveza svakog dužnosnika", ističu.