Atlantska plovidba demantirala Matu Frankovića: Uzrokuje im reputacijsku štetu

Atlantska plovidba demantirala je u utorak nedavnu izjavu dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića o ponuđenom stanu u njihovom Atlanta Batala Centru u zamjenu za pomoć u stjecanju dionica Luke Dubrovnik, ocjenjujući je insinuacijom koja im uzrokuje reputacijsku i materijalnu štetu
Franković je krajem studenog dobio policijsku zaštitu, a lokalni su mediji kao jedan od razloga neslužbeno spominjali njegove istupe za govornicom gradskog vijeća, gdje je izjavio da su mu iz Atlantske plovidbe (AP) nudili stan u njihovom Atlant Batala Centru ako pristane odraditi "sve što treba" oko kupovine dionica Luke Dubrovnik, čiji je Grad Dubrovnik danas većinski vlasnik.
Ta je izjava ponukala DORH na službenu provjeru navoda. Iz AP-a odbacuju sve navode, interpretacije i insinuacije "temeljene na netočnim, neprovjerenim ili pogrešno shvaćenim informacijama, kao i subjektivnim zaključcima koji Društvu uzrokuju reputacijsku i materijalnu štetu".
Navodni događaji
Kažu da posluju u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima pomorske industrije, kao i da neovisnom revizijom nikada nisu utvrđene nepravilnosti u radu.
"Nitko od odgovornih osoba AP-a nikada nije gradonačelniku ili bilo kojoj trećoj osobi nudio mito, povlasticu ili bilo kakvu nepripadnu korist. Zabrinjavajuće je da se u medijima citiraju izjave gradonačelnika o navodnim događajima od prije nekoliko godina koje su dane godinama kasnije u formi politički obojenih javnih istupa, umjesto da su bili prijavljeni institucijama odmah, što je zakonska obveza svakog dužnosnika", ističu.
Moguće tužbe
Dodali su da nemaju nikakvo saznanje o razlozima eventualnog dodjeljivanja policijske zaštite gradonačelniku, niti se Atlantska plovidba može dovoditi u bilo kakvu vezu s takvim mjerama.
"Društvo i odgovorne osobe u cijelosti će surađivati s nadležnim institucijama gdje god se to od njih zatraži, upravo radi otklanjanja svake sumnje u nezakonito postupanje", navode iz Atlantske plovidbe.
Najavljuju da će, u slučaju daljnjeg iznošenja netočnih i štetnih tvrdnji ili insinuacija, pokrenuti postupke protiv svih koje smatraju odgovornima za nastalu reputacijsku i materijalnu štetu te poduzeti i druga zakonom predviđena sredstva radi zaštite interesa kompanije i njegovih odgovornih osoba.