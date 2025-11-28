Dubrovački gradonačelnik završio pod policijskom zaštitom

„Sve nadležne institucije obavljaju posao u okviru svojih ovlasti. Dodijeljena policijska pratnja ni na koji način ne utječe na obavljanje dužnosti gradonačelnika“, istaknuli su iz dubrovačke Gradske uprave.

Najprije je sredinom listopada ustvrdio da se u Dubrovniku "kokain šmrče na svakom kantunu" i da se potrošnja te droge "može mjeriti u kamionima, a ne gramima". DORH je potom otvorio predmet kako bi se provjerili ti navodi.

Mjesec dana kasnije, Franković je izjavio i da su mu iz Atlantske plovidbe nudili stan u njihovom Atlant Batala Centru ako pristane odraditi "sve što treba" oko kupovine dionica Luke Dubrovnik, čiji je Grad Dubrovnik danas većinski vlasnik. I ta je izjava ponukala DORH na službenu provjeru navoda.