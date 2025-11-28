Dubrovački gradonačelnik završio pod policijskom zaštitom

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković dobio je policijsku zaštitu, potvrdili su iz Grada Dubrovnika u petak Hini, ali nisu naveli razloge, a lokalni mediji neslužbeno spominju da bi razlog mogli biti Frankovićevi nedavni javni istupi.
„Sve nadležne institucije obavljaju posao u okviru svojih ovlasti. Dodijeljena policijska pratnja ni na koji način ne utječe na obavljanje dužnosti gradonačelnika“, istaknuli su iz dubrovačke Gradske uprave.
Kao mogući razlog policijske zaštite lokalni mediji navode Frankovićeve nedavne istupe za govornicom dubrovačkog Gradskog vijeća.
Najprije je sredinom listopada ustvrdio da se u Dubrovniku "kokain šmrče na svakom kantunu" i da se potrošnja te droge "može mjeriti u kamionima, a ne gramima". DORH je potom otvorio predmet kako bi se provjerili ti navodi.
Mjesec dana kasnije, Franković je izjavio i da su mu iz Atlantske plovidbe nudili stan u njihovom Atlant Batala Centru ako pristane odraditi "sve što treba" oko kupovine dionica Luke Dubrovnik, čiji je Grad Dubrovnik danas većinski vlasnik. I ta je izjava ponukala DORH na službenu provjeru navoda.