Argentina najavljuje niže carine na izvoz pšenice

Argentina će od lipnja uvesti nižu stopu carine na izvoz pšenice, najavio je u četvrtak predsjednik Javier Milei, signaliziravši i moguće smanjenje carine na izvoz soje, počevši od iduće godine
Treće najveće gospodarstvo Latinske Amerike najveći je izvoznik prerađene soje u svijetu, a spada i među vodeće dobavljače pšenice, podsjeća Reuters.
Carinske stope na izvoz pšenice bit će od 1. lipnja snižene sa 7,5 na 5,5 posto, rekao je argentinski predsjednik.
U siječnju iduće godine carinske stope na izvoz soje također bi se mogle smanjiti za četvrtinu do pola postotnog boda, pod uvjetom porezni prihodi to dopuste, poručio je Milei sa skupa na Burzi žitarica u Buenos Airesu.
Također je nagovijestio skorašnje smanjenje nameta automobilskoj i petrokemijskoj industriji, napominjući da će pojedinosti biti objavljeni u narednim danima.