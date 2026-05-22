Argentina najavljuje niže carine na izvoz pšenice

Carinske stope na izvoz pšenice bit će od 1. lipnja snižene sa 7,5 na 5,5 posto , rekao je argentinski predsjednik.

Treće najveće gospodarstvo Latinske Amerik e najveći je izvoznik prerađene soje u svijetu, a spada i među vodeće dobavljače pšenice, podsjeća Reuters.

U siječnju iduće godine carinske stope na izvoz soje također bi se mogle smanjiti za četvrtinu do pola postotnog boda, pod uvjetom porezni prihodi to dopuste, poručio je Milei sa skupa na Burzi žitarica u Buenos Airesu.

Također je nagovijestio skorašnje smanjenje nameta automobilskoj i petrokemijskoj industriji, napominjući da će pojedinosti biti objavljeni u narednim danima.