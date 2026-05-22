Egipat želi postati svjetsko čvorište za trgovinu i skladištenje žitarica

Projekt će po njegovim riječima uključivati ​​moderne silose , transportne sustave, te objekte za preradu i skladištenje.

Egipat provodi ambicioznu i sveobuhvatnu strategiju transformacije u čvorište za skladištenje i preradu žitarica, kao i za trgovinu žitaricama diljem Bliskog istoka, Afrike i drugih regija, kazao je egipatski ministar.

Egipatske i ruske robne burze, kako je kazao, mogle bi zajedničkim snagama raditi na modernizaciji egipatske infrastrukture za trgovinu žitaricama, razvoju referentnih cijena i osiguravanju transparentnosti lanca opskrbe.

„Egipat će nastaviti jačati svoj odnos s Rusijom u razvoju sustava za praćenje žitarica. Svi ovi napori pomoći će nam da poboljšamo transparentnost i otpornost na tom strateškom tržištu roba“, poručio je Farouk sa skupa u Sočiju.

Egipat je najveći kupac ruske pšenice. Rusija je najveći izvoznik pšenice u svijetu i planira do kraja desetljeća povećati izvoz poljoprivrednih proizvoda za 50 posto.