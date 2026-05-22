Egipat želi postati svjetsko čvorište za trgovinu i skladištenje žitarica, rekao je u petak ministar opskrbe Sherif Farouk na skupu o žitaricama u ruskom gradu Sočiju
Egipat provodi ambicioznu i sveobuhvatnu strategiju transformacije u čvorište za skladištenje i preradu žitarica, kao i za trgovinu žitaricama diljem Bliskog istoka, Afrike i drugih regija, kazao je egipatski ministar.
„U tom kontekstu Egipat sada želi uspostaviti svjetsko čvorište za žitarice“, rekao je Farouk.
Projekt će po njegovim riječima uključivati moderne silose, transportne sustave, te objekte za preradu i skladištenje.
Egipatske i ruske robne burze, kako je kazao, mogle bi zajedničkim snagama raditi na modernizaciji egipatske infrastrukture za trgovinu žitaricama, razvoju referentnih cijena i osiguravanju transparentnosti lanca opskrbe.
„Egipat će nastaviti jačati svoj odnos s Rusijom u razvoju sustava za praćenje žitarica. Svi ovi napori pomoći će nam da poboljšamo transparentnost i otpornost na tom strateškom tržištu roba“, poručio je Farouk sa skupa u Sočiju.
Egipat je najveći kupac ruske pšenice. Rusija je najveći izvoznik pšenice u svijetu i planira do kraja desetljeća povećati izvoz poljoprivrednih proizvoda za 50 posto.