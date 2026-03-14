nema ga u javnosti

Iranski ministar: Ne brinite za velikog vođu, nema problema s njim

B. S. / Hina

14.03.2026 u 21:22

Abas Aragči Izvor: EPA / Autor: ERDEM SAHIN
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči u subotu je američkoj televiziji rekao da "nema problema" s novim vrhovnim vođom, Modžtabom Hameneijem, koji se još uvijek nije pojavio u javnosti ni nekoliko dana nakon imenovanja.

"Puno je optužbi ovog tipa. Vjerujem da će svijet vidjeti kako nema problema s novim vrhovnim vođom", rekao je ministar za tv-kanal MSNow odgovarajući na pitanje o njegovu zdravstvenom stanju nakon što je ranjen u bombardiranju.

"On obavlja svoje dužnosti u skladu s Ustavom i nastavit će to i činiti", rekao je ministar.

Američki ministar obrane Pete Hegseth u petak je rekao da je novi iranski vrhovni vođa "ranjen" i vjerojatno "unakažen".

Sjedinjene Države objavile su da nude 10 milijuna dolara za informacije koje bi ih dovele do mjesta na kojemu se nalazi deset iranskih čelnika, među kojima je i Modžtaba Hamenei.

Njegova jedina javna izjava dosad je bila poruka koju je u četvrtak pročitao voditelj na državnoj televiziji. U njoj je obećao da će osvetiti američke i izraelske napade.

Njegov otac, ajatolah Ali Hamenei, koji je desetljećima vladao zemljom, ubijen je u prvim američko-izraelskim zračnim napadima na Iran 28. veljače.

