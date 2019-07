Apsurdno: Suđenju oko Spaladium arene trebaju tri godine samo da počne?!

Sudski proces u kojemu Grad Split zahtijeva poništenje arbitražne odluke Hrvatske gospodarske komore (HGK) da je dužan platiti više od 53 milijuna eura kredita za gradnju Spaladium arene, umjesto da taj trošak snose same banke i privatne tvrtke koje su kreditirale, ni dvije godine nakon podnošenja tužbe pred Trgovačkim sudom u Zagrebu još nije službeno započeo. A po svemu sudeći, pripremno ročište - koje je u nekoliko navrata bilo zakazano i potom dodatno odgođeno - moglo bi se rastegnuti i na pune tri godine

Ovog utorka pred istim sudom ponovno su se našli s jedne strane odvjetnik Grada Splita Kruno Peronja, a s druge zastupnici tuženih UniCredit banke iz Austrije, Zagrebačke banke i tvrtke Sportski grad TPN. Posljednji put to se dogodilo u prvim danima prošle godine, kad je strankama ostavljen rok od 15 dana za dostavu svojih očitovanja; Grad Split je to učinio u roku, a banke su čekale točno 17 mjeseci tvrdeći da se nije radilo o obveznom, nego instruktivnom roku. Sudac Ivan Vladić zbog toga ih je prekorio, no potom je morao dati još 15 dana Peronji za dodatno očitovanje o podnesku kojeg su dostavile banke.

I tako je pripremno ročište ponovno odgođeno, opet na neodređeno vrijeme, što znači da glavna rasprava još nije na vidiku.